Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Raúl de Molina insiste: se quiere sacar la papada y la barriga con cirugía, así se lo confesó a Lili Estefan, que pese a que le da miedo entrar a un quirófano, se lo está pensando seriamente.

Hace unas semanas te contamos que Raulito y Karina Banda estaban hablando de la posibilidad de que el Gordito se quitara la barriga, pero estábamos en duda si en realidad lo quería hacer o era una de sus acostumbradas bromas. Pues parece que esta vez está hablando muy en serio y puede que este 2022 ya tengan que cambiar el nombre del show a: “El Flaco y la Flaca”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“En serio, después de hablar con Julio Preciado yo siempre me he querido quitar la papada, ustedes lo saben aquí por años, y me da miedo, me he querido quitar la barriga y me da miedo hacerme la cirugía aunque tenga el mejor cirujano plástico del mundo, y a Julio le han puesto un riñón nuevo y me da miedo”, le explicó a su compañera quien también asegura que le dan miedo las cirugías.

Como sabemos, Raúl de Molina tiene un riñón menos, órgano que se le quitó al descubrírsele un tumor cancerígeno, con el buen pronóstico de que al estar encapsulado, con la extracción no necesitó hacerse quimio y no regresó la enfermedad a su cuerpo.

Esa situación que ha creado aún más temor con la posibilidad de hacerse una cirugía, pues la experiencia en un quirófano no ha sido por algo agradable. Sin embargo, se la está pensando y asegura que quiere que se le nota y la gente lo vea sin papada.

Claro, como suele pasar todo terminó en broma cuando el productor Carlitos le dijo: “¿Y quién hará de Santa Claus este año si te quitas la barriga?”.

MIRA AQUÍ LA CONFESIÓN DE RAÚL DE MOLINA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Raúl de Molina y su esposa casi se quedan sin aire tras pasar 40 minutos encerrados en un elevador

•Raúl de Molina confiesa que sí se quiere operar la barriga