Las mejores lavadoras y secadoras compactas

Según los comerciales de televisión, los cuartos de lavado son luminosos, abiertos y lo suficientemente grandes como para bailar. Pero, ¿qué pasa si vives en un apartamento con nada más que un armario de lavadero o una casa donde las tareas de lavandería se limitan a un pequeño rincón? ¿Qué tipo de lavadora y secadora se adaptarán a tus necesidades?

Bueno, si eres víctima de un espacio de lavandería estrecho, una lavadora y secadora compactas encajarán perfectamente. No hay muchas opciones, y no son baratas, pero todas son apilables y tienen un ancho estándar de 24 pulgadas. Las lavadoras compactas en las calificaciones de Consumer Reports oscilan entre $800 y $2,000, y la mayoría están calificadas como Green Choice, lo que significa que son ecológicas y confiables, tratan la ropa de manera delicada, y ahorran agua y energía. Las secadoras compactas en las calificaciones de Consumer Reports son eléctricas y varían entre $800 y $1,900.

Encontrarás algunas lavadoras compactas y las secadoras correspondientes en las calificaciones de lavadoras de Consumer Reports. Los juegos son de Bosch, Electrolux, Fisher & Paykel, GE, LG, Miele y Samsung.

Estos electrodomésticos pasan por las mismas pruebas rigurosas que las lavadoras de ropa de tamaño completo en nuestras calificaciones, aunque nuestros evaluadores usan cargas más pequeñas. Las pruebas conllevan el uso de una máquina de imágenes llamada espectrocolorímetro para analizar las diferencias precisas en las muestras de tela manchadas con vino tinto, cacao y carbón, antes y después del lavado.

Las pruebas determinaron que el rendimiento varía significativamente entre las lavadoras y secadoras compactas, y todas las lavadoras más pequeñas vibran más que la mayoría de los equipos de tamaño estándar. La mayoría de las lavadoras compactas que se venden son de carga frontal.

En cuanto a las secadoras, la mayoría requieren 240 voltios, lo que puede ser una mejora en algunos hogares (no hay versiones de gas). Si tu casa tiene ductos, te convendrá elegir una secadora con ventilación. Esto se debe a que los modelos sin ventilación, también llamados secadoras de condensación, tardan más en secar una carga (hasta 2 horas y media), según nuestras pruebas.

Y si bien el ancho estándar es de 24 pulgadas, la altura y la profundidad varía. Puedes encontrar todas las especificaciones en nuestras calificaciones de lavadoras compactas y secadoras compactas.

¿Crees que una lavadora y una secadora compactas podrían ser adecuadas para ti? Los miembros de CR pueden continuar leyendo para conocer las revisiones detalladas de 4 juegos impresionantes en nuestras pruebas. Los sets se clasifican en dos grupos: lavadoras compactas con secadoras eléctricas con ventilación y lavadoras compactas con secadoras eléctricas sin ventilación. Y también podrás ver todos los juegos compactos en nuestras calificaciones de lavadoras y nuestras calificaciones de secadoras.

Juegos de lavandería con secadoras eléctricas con ventilación

Las lavadoras de estos conjuntos brindan eficiencia energética y en el uso del agua de primer nivel. Los tiempos de lavado se basan en el ciclo normal (o su equivalente) y en la configuración más potente. Las secadoras requieren un ducto estándar de 4 pulgadas. Los precios son por el set.

Lavadora Samsung WW22N6850QX y secadora Samsung DVE22N6850X

Precio: $2,340

Puntaje general: 81

Opinión de Consumer Reports: las lavadoras compactas de Samsung se destacan como las más confiables en nuestra encuesta de miembros. Sin embargo, las secadoras compactas de Samsung obtienen una calificación “Bueno” de promedio por su confiabilidad. En cuanto al rendimiento, la lavadora obtiene una calificación “Muy Bueno” en nuestras pruebas de lavado, ya que elimina muchas de las manchas difíciles de las muestras y trata las telas de manera delicada. Tardó 60 minutos en completar una carga en nuestras pruebas. Esta Samsung obtuvo una calificación media “Bueno” en nuestras pruebas de vibración, el puntaje más alto obtenido entre las compactas de carga frontal. La secadora tarda alrededor de 68 minutos en secar una carga de 6 libras y obtiene una calificación “Muy Bueno” en el secado. Ambas máquinas funcionan de forma relativamente silenciosa, por lo que, aunque las oirás funcionar, no deberían molestarte.

Detalles: este juego está disponible en gris. La lavadora está habilitada para WiFi, por lo que puedes ponerla en marcha y detenerla con tu teléfono inteligente. La lavadora necesita un tomacorriente de 120 voltios y la secadora requiere una conexión de 240 voltios.

Lavadora Samsung WW22K6800AW y secadora Samsung DV22K6800EW

Precio: $1,600

Puntaje general: 78

Opinión de CR: Esta lavadora y secadora se comportó de forma similar al set Samsung anterior en la mayoría de las pruebas, incluyendo la limpieza y el secado. ¿En qué se diferencian? Esta lavadora Samsung tarda 100 minutos en hacer el trabajo y vibra más que la Samsung WW22N6850QX anterior. Esta secadora, sin embargo, tarda aproximadamente el mismo tiempo en secar una carga que la Samsung DVE22N6850X.

Detalles: Disponible en blanco. La lavadora requiere una toma de corriente estándar de 120 voltios, y la secadora una conexión de 240 voltios.

Sets de lavandería con secadoras eléctricas sin ventilación

Si no puedes colocar los conductos de la secadora en el exterior de tu casa, necesitarás una secadora sin ventilación. También se conocen como modelos con condensador, porque las secadoras sin ventilación tienen un condensador que elimina el aire húmedo del tambor de la secadora. La condensación fluye a través de una manguera que desemboca en un fregadero o desagüe. Varios modelos de nuestras pruebas ofrecen un depósito opcional que recoge el agua, que debe vaciarse después de cada uso. Los precios son por el par.

Lavadora Miele WWH860WCS Washer y secadora Miele TWl180WP

Precio: $3,900

Puntaje general: 85

Opinión de CR: Las lavadoras compactas de Miele obtienen una calificación muy buena en fiabilidad, y sus secadoras obtienen una calificación de fiabilidad “Excelente”, la única marca que lo hace. Los electrodomésticos de lavandería compactos de Miele también obtienen las mejores calificaciones en cuanto a la satisfacción del propietario, lo que ayuda a impulsar este set a la cima de nuestras calificaciones. La lavadora obtiene una calificación “Excelente” en rendimiento de lavado, lo que significa que eliminará la mayoría de las manchas difíciles, y es suave con los tejidos. Sin embargo, tardó 105 minutos en limpiar una carga de prueba utilizando el ajuste de servicio pesado, así que utiliza el ajuste de suciedad normal cuando sea posible para reducir el tiempo. Esta lavadora vibra, como las compactas, aunque otras son mucho peores. La secadora obtiene un “Muy Bueno” en secado y tarda 70 minutos en secar nuestra carga de 6 libras. Este par es uno de los más silenciosos probados. Los oirás funcionar, pero no te deberían molestar.

Detalles: Disponible en blanco. Estas máquinas están habilitadas para WiFi, lo que te permite utilizar tu smartphone para controlarlas a distancia y recibir alertas cuando el ciclo termina. La lavadora y la secadora necesitan una toma de corriente estándar de 120 voltios.

Bosch 800 Series WAT28402UC Washer and Bosch 800 Series WTG86402UC Dryer

Precio: $2,900

Puntaje general: 75

Opinión de CR: Ambos electrodomésticos obtienen una calificación de Bueno en cuanto a la fiabilidad prevista de la marca y la satisfacción del propietario. La lavadora obtiene una calificación “Muy Bueno” en el rendimiento de lavado, lo que indica que eliminó muchas de las manchas difíciles de nuestras muestras. El tiempo de lavado es de 60 minutos -más rápido que la mayoría- y esta máquina es una de las más suaves con los tejidos. La secadora obtiene un “Muy Bueno” en el secado, terminando una carga en 82 minutos. Este conjunto es uno de los más silenciosos probados, y aunque la lavadora vibra más que una máquina de tamaño completo, algunas otras compactas son mucho peores.

Detalles: Disponible en blanco. El fabricante no recomienda el uso de lejía o cloro porque puede dañar algunas de las piezas de la lavadora hechas de goma o plástico. Tanto la lavadora como la secadora requieren una conexión de 240 voltios. Puedes enchufar la lavadora a la secadora si solo tienes una toma de corriente.

¿Necesitas más opciones?

Verás más sets en nuestras calificaciones de lavadoras y secadoras. Cada set tiene una puntuación general combinada para ayudarte a reducir tu selección.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.