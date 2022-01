Este es el lazo familiar que une a Kuno Becker y María Félix

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el mundo del espectáculo existen familias que por generaciones han brindado entretenimiento al público a través de su talento, tal es el caso de la familia Fernández, Aguilar y los Derbez. Sin embargo, existen otros famosos que cuentan con un lazo sanguíneo que los une y el público lo desconoce. Esto ocurre con el actor Kuno Becker y la famosa María Félix. ¿Cuál es su parentesco? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante una reciente entrevista que el protagonista de historias como “El día de la unión” y “Primer amor… a mil por hora” confesó que es sobrino nieto de La Doña. De acuerdo al reconocido histrión, María Félix es su tía abuela, ya que es hermana de su abuela materna.

Según las declaraciones de Kuno Becker, desde muy pequeño sintió gran admiración por la primera actriz aunque no hubo una relación muy cercana: “Una admiración que siento de trabajo, una gran actriz, una leyenda”, dijo ante las cámaras del programa.

Asimismo, destacó que si bien los une un lazo sanguíneo, La Doña no tuvo una relación cercana con sus familiares, por lo que nunca estableció mucho contacto con ella. “Nuestra familia nunca fue, es feo pero, nunca fuimos muy cercanos. Mi abuela es un ángel, no hay palabras para describirla, pero con los demás no tuve un contacto”, añadió.

Sin embargo, todo parece indicar que la falta de contacto no detuvo la admiración por la reconocida actriz, y por el contrario, ha manifestado que desea hacer una serie biográfica sobre ella: “A mí mi tía María me contó unas cosas que está difícil que la sepan los demás, no era yo su consentido, pero no me dejaba que le dijera tía”.

Al respecto, dijo que él se enteró de “cosas que son peligrosas de contar” y que lo ayudaron a construir el carácter que tiene el día de hoy: “Mi tía María era una leyenda, la Doña se comió a la persona, hay cosas muy perras porque si logró hacer ese proyecto voy a decir lo qué pasó“, concluyó.

