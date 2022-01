¿Se marcha de Tigres? Carlos Salcedo deja un enigmático mensaje en redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El defensor Carlos Salcedo parece que no seguirá por mucho tiempo con el equipo de los Tigres UANL y dejó un enigmático mensaje en redes sociales que pareciera anunciar su salida del conjunto mexicano.

Salcedo publicó un tuit antes del partido contra el Puebla, en el que Tigres perdió 2-0, con un autogol incluido del defensa mexicano.

“El último baile”, publicó Salcedo, traducido del italiano. Desde el idioma de su frase comenzó a ser extraño, creando especulación sobre su nuevo destino.

Carlos Salcedo inició como titular en el duelo entre Tigres y Puebla en el Estadio Universitario, donde marcó en propia puerta tras estrellarse la pelota en su cuerpo y terminar de mandarla al fondo de las redes.

El técnico Miguel Herrera comentó que no sabía sobre el mensaje en redes sociales y su trabajo era enfocarse en el equipo.

“No tengo idea de lo que están hablando. Me concentré en el partido, no soy de ver las redes sociales, me concentro en lo que tenemos que hacer en el partido. Si algo pasa en la semana, tendrán noticias. Eso no me ocupa, me ocupa que el equipo se reanime”, declaró Herrera. 📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡Autogol de Carlos Salcedo!



Tigres 0-1 Puebla#LigaBBVAMX ⚽ #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/wBRgwYIdao— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 16, 2022

Con el chileno Pablo Parra como una de las máximas figuras del compromiso, los camoteros se llevaron la victoria por 2 goles a 0, además de la colaboración por un gol en propia puerta de Carlos Salcedo. Aunque el conjunto de Tigres salió en la primera mitad con oportunidad de abrir el marcador con dos intentos claros del colombiano Luis Quiñones y André-Pierre Gignac, aunque no sirvió para mucho.

Con esta victoria, el Puebla FC subió al tercer lugar de la tabla con cuatro puntos y los Tigres se encuentran en la onceava posición de la tabla del Torneo Clausura. El próximo fin de semana, ‘La Franja’ recibirá a los Xolos de Tijuana el viernes 21, mientras los Tigres visitarán a los Pumas de la UNAM, el domingo 23.