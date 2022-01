Demi Rose sorprende al lucir sus curvas en ajustado body de látex

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Demi Rose ha impresionado a sus seguidores en Instagram con una de sus recientes publicaciones, en la cual presume su torso usando un ajustado body negro de látex, al mismo tiempo que la mano de una chica (cubierta por un largo guante de color ojo) le toca el cuello.

Para comenzar el año, la bella modelo e influencer británica regresó a su casa en Ibiza, y desde ahí compartió imágenes en las que aparece descansando en la azotea, usando una delgada bata que reveló su falta de ropa interior. Las fotos encantaron a sus más de 18 millones de seguidores en esa red social.

Días después de posar brindando por el nuevo año (usando un vestido estampado) Demi emprendió un viaje, pero la chica de 26 años no reveló su destino. En 2021 ella estuvo en varios países a lo largo de tres meses, trabajando en una campaña de su línea de ropa, distribuida por la firma Pretty Little Thing. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

También te puede interesar:

-Usando un body blanco que se pierde entre su cuerpo, Demi Rose recibe un tratamiento para sus glúteos

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Demi Rose acapara las miradas al lucir sus curvas en lencería de encaje púrpura