Robbie Williams reveló que alguien intentó contratar a un asesino a sueldo para acabar con él

El cantante Robbie Williams ha pasado más tiempo de su vida como figura pública que como persona anónima, y puede hablar con conocimiento de causa del lado más oscuro de la fama. En su caso, eso incluyó haberse enfrentado a una peligrosa oferta que alguien sacó al “mercado” en busca de un asesino a sueldo para acabar con su vida. “Nunca jamás lo había dicho en público, pero había un contrato para matarme”, reveló en el podcast “This Past Weekend”.

Esta información no salió a la luz en su momento debido en gran parte a que él no quiso recurrir a las autoridades en busca de ayuda y protección. En su lugar, decidió lidiar con la amenaza de una forma diferente sobre la que no quiso dar demasiados detalles más que para aclarar que consiguió ponerle fin para siempre. ” Se ha acabado. Tengo amigos”, fue todo lo que Robbie ha dicho al respecto.

Por esa misma razón, Williams se alegra enormemente de que su carrera nunca haya terminado de despegar en Estados Unidos, donde no goza del mismo nivel de popularidad que en Reino Unido, y en su momento rechazó incluso varias ofertas laborales que habrían impulsado su perfil mediático para proteger la tranquilidad de la que disfruta cuando se encuentra allí.

“Quiero ir a todos los lugares normales a los que no puedo ir porque la gente quiere matarme. Lleva un tiempo aceptar esa realidad. Tengo ansiedad y no me gusta conocer a extraños, pero ellos sí quieren conocerme, y me siento muy incómodo en esa situación. Pensar en ello me produce ansiedad. Es un desencadenante. Además, tienes que ser la persona más amable que hayan conocido nunca, o si no dirán: ‘Es uno de esos famosos que son unos im**ciles’. De hecho, odio que me tomen fotos”, lamentó.

