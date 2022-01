Carmen Villalobos se sienta y luce sus piernas usando un minivestido estampado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para complacer a sus seguidores, Carmen Villalobos publicó en su cuenta de Instagram unas fotos en las que posa en una sala de espera, luciendo sus piernas al usar un minivestido con estampado de flores; ella aprovechó para promocionar el reality show que conduce en el mensaje con el que acompañó las imágenes: “Empezando esta semana súper colorida y con la mejor actitud, porque esta noche hay episodio de #escuelaimparables“.

Precisamente en el set de ese programa (en el que se busca a las mujeres emprendedoras más talentosas) la bella colombiana presumió su figura de modelo en elegantes atuendos, como un vestido de dos colores y un bustier con estampado amarillo, que combinó a la perfección con pantalones anchos. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by Marcello Coltro (@marcellocoltro)

Carmen siempre se muestra de buen humor, y un video que compartió recientemente obtuvo más de 300,000 likes. En el clip ella aparece con su mascota, pero después comienza a bailar sensualmente el tema “Día de enero” de Shakira, enviando mucho amor a sus fans. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

