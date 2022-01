Yalitza Aparicio responde a las críticas de una youtuber por su pronunciación en inglés

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No cabe duda de que Yalitza Aparicio comenzó su carrera como actriz por la puerta grande al recibir una nominación al Oscar por su debut en la cinta “Roma”. Llamar la atención de Hollywood a la primera es un logro del que muy pocos actores pueden presumir, pero mantener el interés de la meca del cine a largo plazo resulta aún más difícil y, para lograrlo, hace falta aprender inglés lo antes posible.

En el caso de Yalitza, ella se ha enfrentado al desafío de rodar en este idioma en el cortometraje “Daughter of witches” y ahora ha llegado a sus oídos la evaluación de su pronunciación que ha realizado en su canal una popular youtuber conocida como Superholly. En resumen, la actriz no ha conseguido aprobar aceptablemente -al menos en opinión de la mencionada vlogger-, pero ella ha demostrado que sabe tomarse las críticas con mucha calma.

“Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho”, reconoció Yalitza en otro video grabado por ella misma y publicado en YouTube. “Como dicen, pues, lleva su tiempo. Es un proceso. Y ya, hablar en inglés perfecto… no lo creo. Ahorita, la verdad es que no. Además, en este corto, la intención es parecer una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos. Y cuando checamos qué pronunciación debía tener, qué tono, la directora remarcó que se tenía que notar que no era de allá”.

En realidad, Superholly considera que la intervención de Yalitza en el cortometraje no resulta suficiente para analizar su acento y fluidez y, aunque buscó otras entrevistas donde hablara inglés, fue casi incapaz de encontrarlas. En realidad, eso sólo ha conseguido que mejore su opinión de la actriz por haber sabido mantenerse firme pidiendo que fueran los demás quienes se adaptaran a ella entrevistándola en español durante su estancia en Estados Unidos.

La aludida, por su parte, reconoció que le cuesta expresarse en inglés incluso ahora que lleva tiempo estudiándolo debido a su timidez innata. “La verdad es que nuestra Superholly tiene razón”, señaló. “Nunca es tarde para comenzar. Me ha costado mucho, me cuesta demasiado aún. Los que me conocen desde el principio saben que nunca había hablado inglés, es más, me costaba expresarme o hablar con las personas que no conocía”.

