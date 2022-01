Chabelo sufrió un accidente y el propio actor explicó cuál es su condición actual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En horas de la tarde del día de ayer trascendió la noticia que Xavier López, mejor conocido como Chabelo, sufrió un accidente. Ante la insistencia de sus fanáticos por saber qué le había sucedido al actor, él mismo explicó cuál es su condición actual.

“Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!”, escribió Chabelo en su cuenta de Twitter dando a conocer que efectivamente sí había sufrido un accidente sin dar mayor detalle del mismo y que tenía una fractura en su cuerpo. A su vez dejó claro que su condición no es grave.

Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracture un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas ¡gracias por preocuparse!— Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) January 19, 2022

Recordemos que en el pasado, Chabelo ha sido ha objeto de noticias falsas. Su supuesta muerte siempre surge en algún momento y posteriormente él tiene que aclarar que simplemente se tratarían de bromas de mal gusto. Hace poco Chabelo manifestó estar harto de los rumores y burlas e incluso ha llegado a pedir el cese de estas noticias: “Yo estoy muy bien. Los que hacen chismes, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla. Ya párenle”, escribió el año pasado Chabelo, “El amigo de todos los niños”, desde su cuenta de Twitter también. Yo estoy muy bien. Los que hacen chismes, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla. #yaparenle— Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) October 9, 2019

El próximo 17 de febrero Chabelo cumplirá 86 años y veremos si nuevamente, al igual que en el pasado, Xavier López “Chabelo” vuelve a ser objetos de memes en las redes sociales. Por lo pronto, el artista estará dos meses recuperándose de este percance con su brazo. View this post on Instagram A post shared by Rolando Contreras (@roliscontreras)

