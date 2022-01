Dos marines murieron y 17 resultaron lesionados en un accidente causado por un hispano

Dos marines murieron y más de una docena resultaron heridos en un accidente de tránsito el miércoles cerca de Camp Lejeune en Jacksonville, Carolina del Norte, según las autoridades.

Otros diecisiete infantes de marina resultaron lesionados en el accidente después de que fueran expulsados ​​de la parte trasera de un vehículo militar de 7 toneladas cuando su conductor intentaba girar hacia una carretera a solo millas de la base alrededor de la 1 p.m., según la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte.

Dos de los heridos fueron trasladados en avión al Centro Médico Vidant en Greenville, mientras que los otros 15 fueron transportados por tierra, según ABC News.

El conductor del camión, Louis Barrera, de 19 años, ha sido acusado de exceder una velocidad segura y dos cargos de muerte por un delito menor en un vehículo motorizado, según la patrulla de caminos.

Un infante de marina que fue expulsado del camión fue atropellado por otro vehículo militar que seguía al del accidente, dijo la policía.

El vehículo transportaba un total de 19 infantes de marina, todos del 2º Grupo de Logística Marina, estacionado en Camp Lejeune. El conductor, Barrera y el pasajero en la parte delantera del vehículo resultaron ilesos.

Los funcionarios darán a conocer las identificaciones de las víctimas una vez que se haya notificado a los familiares.

Una investigación sobre el accidente está en curso, dijo la Patrulla de Caminos de Carolina del Norte.

El sargento de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte Devin Rich dijo en una conferencia de prensa que no estaba seguro de si el incidente ocurrió durante una misión de entrenamiento.

El 2nd Marine Logistics Group había publicado inicialmente en Twitter: “Estamos al tanto de un vuelco de un vehículo en Jacksonville, Carolina del Norte, que involucra a miembros del servicio con el 2nd MLG. Estamos trabajando en estrecha colaboración con @camp_lejeune y los funcionarios del condado de Onslow para recopilar detalles sobre este incidente. “

We are aware of a vehicle rollover in Jacksonville, North Carolina, involving service members with 2nd MLG. We are working closely with @camp_lejeune and Onslow County officials to gather details regarding this incident. We will release more information as it becomes available. — 2nd Marine Logistics Group (@2ndMLG) January 19, 2022

La base militar de Camp Lejeune está ubicada en el sureste de Carolina del Norte a lo largo de la costa atlántica. Es el hogar de más de 30,000 personas.