Gaby Espino ejercita sus glúteos usando ajustados leggings de color rosa

Gaby Espino tiene una estricta disciplina en cuanto a mantener su figura, y a través de sus historias de Instagram lo demostró una vez más, publicando videos en los que aparece en el gimnasio llevando a cabo una rutina para ejercitar sus glúteos, usando ajustados leggings deportivos de color rosa.

La bella actriz venezolana también apareció en un video mientras hace ejercicio en la calle. El mantenerse en forma fue uno de sus propósitos para este año, tal y como lo expresó en un largo mensaje: “Comencé con todo este 2022!!! Jamás pensé que me disfrutaría tanto cada entrenamiento, nunca me gustó hacer ejercicio… y aunque hay días donde no me quiero parar de la cama, pienso en cómo me siento después de terminar y es lo máximo! Un feeling inexplicable”. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

Desde hace algunos meses Gaby se ha mostrado muy feliz por su relación con el empresario Miguel Mawad, con quien posa en muchas fotografías que ha publicado en sus redes sociales. Juntos se han dejado ver en distintos lugares de Miami, pero no han dado detalles a la prensa acerca de su romance. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino) View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino) View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

