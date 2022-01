‘No retiren el monumento de los veteranos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Edward Daniel Morín recuerda la historia de su padre, Raúl Morín, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien al regresar de la guerra intentó comprar una casa en la ciudad de Alhambra pero no se le permitió por ser mexicano.



En lugar de desanimarse, sus padres se convirtieron en activistas de asuntos políticos y comunitarios. Así fue como Raúl se convirtió en miembro fundador de la Legion Post 804 para los veteranos del Este de Los Ángeles.



En los años 40’s, el señor Raúl notó un área llena de hierbas y maleza en dicha área. Él lo visualizó como un tributo a los veteranos de guerra mexicanoamericanos, chicanos y mexicanos incluyendo a los indocumentados.



“En ese tiempo esa tierra no le pertenecía ni a la ciudad ni al condado. Era tierra de nadie”, contó Edward el martes.



“Pero mi padre dijo: ‘Deberíamos tener un área conmemorativa’, así que pidió permiso al ayuntamiento de Los Ángeles para erigir un monumento a los veteranos”.



Tras haber recaudado dinero del sector privado y la cámara de comercio del este de Los Ángeles, en 1946 se creo el monumento en honor a los veteranos de descendencia mexicana de la Segunda Guerra Mundial.



Veinte años después, y después del fallecimiento del señor Raúl, la comunidad del este de Los Ángeles erigió un segundo monumento para nombrar el parque como Raúl Morín Square. Desde hace muchos años el área también es comúnmente conocida como Los Cinco Puntos y el parque dividido por la calle Indiana, tiene dos áreas en honor a los veterano para honrar a los excombatientes, posteriormente incluyendo a quienes salieron del este angelino y participaron en las Guerras de Corea y Vietnam.



Ahora un grupo de veteranos y residentes preocupados protestan ante la posibilidad de que toda esta historia pueda desaparecer gracias a un plan que comenzó hace años sin aviso público.



Martha Jiménez, activista comunitaria, dijo que los monumentos representan el sacrificio y la sangre de los soldados.



“La ciudad de Los Ángeles, sin tomar en cuenta a la comunidad, se dio a la tarea de que a lo oscurito, bajo el liderazgo del ex concejal José Huizar de no preguntarle a la comunidad cómo lo quieren”, expresó.



“Ahora tenemos un problema porque ellos quieren posicionar un árbol en medio de dónde están los monumentos”.



Ellos se refieren a una glorieta que está planeada a construirse e indican que incluiría el cambio del monumento dedicado a los mexicanos que se titula “All Wars Memorial” dedicado a todos los soldados y a todas las guerras pasadas.



“Me molesta que quieran hacer esto. Es ofensivo para mí y mi familia porque yo también soy un veterano de guerra. Me hirieron en Vietnam. Tengo un corazón Púrpura”, dijo Edward.



Indicó que cambiar el nombre será como darle una bofetada a toda una comunidad y a los veteranos ya que el monumento honra a excombatientes.



“No estamos tratando de honrar la guerra. Si alguien ha estado en la guerra sabe que es horrible. Queremos honrar a los veteranos”, recalcó Murillo.



Los activistas y veteranos dijeron que han tratado de comunicarse con el concejal del área, Kevin de León para obtener alguna respuesta pero no los ha recibido.



Sofía Quiñonez, miembro de la Coalición Boyle Heigths/East Los Angeles llamó al proyecto “un crimen”. Dijo que cuando el exconcejal comenzó a hacer las reuniones para hacer la glorieta les aseguró que ya no iba a suceder porque no había dinero. Sin embargo, seguía avanzando y los activistas se enteraron mediante un artículo publicado.

Imagen de cómo se vería el proyecto finalizado. (Suministrada/KDL)

Un monumento mucho mejor

En respuesta a las acusaciones Pete Brown, director de comunicaciones del concejal Kevin de León, dijo que la intersección de Los Cinco Puntos que incluye a las calles Cesar Chávez, Lorena e Indiana necesitan ser reconstruidas para que sean más seguras.



Brown dijo que el cruce actual carece de los cruces debidos lo que hace que sea inseguro para los peatones y los vehículos que navegan por la intersección.



Por años se estuvo buscando la forma de financiar el proyecto de remodelación y finalmente se ha logrado.



“Ahora tenemos alrededor de $20 millones para estas mejoras”, dijo Brown.



Añadió que han estado en constante comunicación con el grupo local de Veteranos de Guerras Extranjeras para acordar cuál sería el lugar más indicado para ubicar los monumentos existentes dentro del nuevo diseño del proyecto.



“Estarán en el lado sur del proyecto que se está diseñando para permitir que los veteranos cierren el área para eventos para que podamos honrarlos”, dijo Brown.



“Entonces, el Día de los Caídos, el Día de los Veteranos, todos ellos podrán honrar mejor a nuestros veteranos, y será un lugar mucho más agradable”.



Brown aseguró que no se le cambiará el nombre a los monumentos ni se removerán los monumentos existentes. Sin embargo, aceptó que no se han reunido con los familiares del señor Raúl Morín.