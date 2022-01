Salah pidió un contrato a la altura del de Ronaldo o De Bruyne y la respuesta del Liverpool lo indignó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mohamed Salah es, sin duda, uno de los grandes talentos que tiene el Liverpool y la Premier League, sin embargo, el contrato del egipcio con los ‘Reds’ finaliza el próximo año, por lo que la directiva ya está haciendo todo lo posible por renovarlo.

Aparentemente el africano desea mantenerse vinculado al Liverpool. Al menos eso es lo que da a entender con sus declaraciones constantes, en donde asegura que le encantaría seguir en el equipo, pero que no está en sus manos sino en las del equipo.

Sin embargo, el ‘Faraón’ quiere una considerable mejora salarial, y allí radica el problema para la directiva de los ‘Reds’.

Y es que según información del diario británico Mirror, Salah pidió ganar en su nuevo contrato 23 millones de euros (28 millones de dólares) por temporada algo que el club rechazó rotundamente y respondió con una frase que decepcionó al egipcio: “Quiere ganar como Cristiano Ronaldo”.

🚨 ¿Fin a una era? 👀 Según informa el medio @TeleFootball, el Liverpool duda de extender el contrato de Mohamed Salah. Sus 30 años generan duda en Anfield, como para que el egipcio firme por un nuevo proyecto a largo plazo.



✍️ Termina contrato en junio del 2023. Duro panorama. pic.twitter.com/NbyExjfBS3 — 365Scores (@365ScoresApp) January 15, 2022

El caso es que el mismo Salah comentó en una entrevista concedida para GQ que sus peticiones no son ninguna locura. Y la realidad es que tiene cifras goleadoras dignas para ganar igual que Ronaldo, futbolista mejor pagado del Manchester United.

La realidad es que ‘El Faraón’ aspira ganar unos 400 mil euros (453 mil dólares) semanal, que es lo que percibe, Kevin de Bruyne en el Manchester City. ¿Y AHORA? La renovación ✍️ de Mohamed Salah 🇪🇬 con el Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 estaría estancada 🧐. El extremo, que tiene contrato hasta junio de 2023, pretende un salario de 400 000 euros 💰 semanales, algo que no estaría dispuesto a pagar el club inglés según 🗞 Mirror. #DependeDeTi pic.twitter.com/K3egG4lp6C— GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 18, 2022

A pesar de eso, la negación del Liverpool no significa que Salah no continuará con el Liverpool. Aún tiene un año de contrato, por lo que la directiva de los ‘Reds’ tendrá tiempo para sentarse a negociar y llegar a un acuerdo con el egipcio. ⚠️Klopp sobre el contrato de Mo Salah:



"Firmar un gran contrato, no es como comprar un teléfono inteligente donde solo firmas una cosa y está hecho".



"Para ser honesto, no diría que haya un problema, son conversaciones. Hay muchas cosas que considerar"



[Via @FabrizioRomano]— Liverpool F.C Latinoamérica (@LiverpoolLatam) January 15, 2022

Eso sí, importantes clubes de Europa con el poder económico se mantienen al tanto de la situación y no descartan poder dar un golpe de autoridad en el mercado en un futuro.