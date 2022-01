Agente de seguridad de Texas, de origen latino, muere en accidente cerca de la frontera

Un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas murió este sábado después de sufrir un accidente mientras realizaba “operaciones tácticas” el viernes, cerca de la frontera de Estados Unidos y México.

El agente especial del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Anthony Salas, de 37 años, “estuvo involucrado en un trágico accidente cerca de Eagle Pass”, informó la dependencia este sábado.

Salas formaba parte de un Grupo de Operaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas que trabajaba con la Patrulla Fronteriza cuando ocurrió el incidente, cerca de las 20:00 horas del viernes.

It is with great sadness we share the death of Special Agent Anthony Salas. Please visit our website for more details about his heroic service and sacrifice and keep his family in your prayers. https://t.co/851wfSYV6K pic.twitter.com/komIADHuO3