Ex suegra de Inés Gómez Mont asegura que la conductora no es una buena madre: “Dañó a su hija”

Tras darse a conocer que fueron giradas las órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, la ex suegra de la conductora se pronunció a favor de que sus nietos queden bajo la custodia del empresario Javier Díaz Bravo.

Fue durante una entrevista ante diversos medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Sale el Sol’, en donde Tita Bravo aseguró que la famosa conductora, que hoy es prófuga de la justicia, no es una buena madre, por lo que Inesita y los trillizos Bruno, Diego y Javier, deberían permanecer bajo el cuidado de su papá, quienes fueron separados de él durante una batalla legal que ganó la presentadora de televisión hace varios años.

“Desde septiembre se lanzó esto de la ficha roja, pero siempre hay obstáculos. Pero mis nietos no tienen que estar metidos en ese tema, ellos no tienen nada que ver con eso. La ley dice que cualquier tema van con su papá, mi hijo está vivo, entonces no es lo que diga la señora“, explicó.

Por lo que reiteró que debido a los problemas legales que enfrenta Gómez Mont, los cuatro menores de edad tendrían que ir a vivir con su hijo Javier, tal como lo marca la ley, ya que ellos no tienen que pagar por los delitos que haya cometido su famosa mamá.

“Mi hijo tiene el derecho de ver a sus hijos, si la señora se compra bolsas o no se compra es su problema”, agregó molesta.

Pero eso no fue todo, ya que Tita Bravo también enfrentó a los medios de comunicación que defienden a Inés Gómez Mont y atacan a Javier Díaz, por lo que terminó por revelar que la presentadora no es tan buena madre como muchos creen, pues en una ocasión tiró a su primogénita porque no la sabía bañar y tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital.

“Siempre dan favoritismo a la señora Inés y quiero decirles que en Acapulco dañó a su hija porque, como nunca la bañaba, se le cayó. Mi nieta, con la frente sangrando, se tuvo que ir a un hospital. Les digo esto para que no nada más hablen de mi hijo“, detalló Tita Bravo.

