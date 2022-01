Las mejores básculas de baño según las pruebas de Consumer Reports

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las resoluciones más comunes de Año Nuevo es bajar de peso mediante dietas y ejercicio. Una báscula de baño puede ayudarte a hacer un seguimiento de tu progreso hacia tu meta pero, por supuesto, tiene que ser precisa.

“Claro, tu peso puede fluctuar, pero en última instancia, si pesas 105.4 libras, la pantalla de tu báscula debería mostrar 105.4 libras”, dice Bernie Deitrick, líder del programa de pruebas de Consumer Reports.

En nuestros laboratorios, sometemos las básculas de baño a una serie de pruebas. Utilizamos una báscula de laboratorio calibrada que muestra el peso correcto hasta la centésima de libra como referencia para pesar las pesas apilables, que luego usamos para simular individuos que pesan 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 325 libras. (Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el hombre adulto promedio pesa 200 libras y mide 5 pies, 9 pulgadas, y la mujer adulta promedio pesa 171 libras y mide 5 pies, 3.5 pulgadas). Comparamos las lecturas de cada báscula de baño con las de la báscula de laboratorio para determinar la precisión de cada modelo.

Realizamos múltiples lecturas de cada peso en cada báscula (utilizando nuestras pesas apilables) para determinar el nivel de consistencia de un modelo. Nuestro sujeto modelo también se coloca en diferentes posiciones en cada báscula para ver si las lecturas cambian. En la mayoría de las básculas no sucede, pero te sorprendería lo mucho que puede variar el peso que se muestra en pantalla según la postura. Eso conforma nuestra clasificación de pesaje no equilibrado. También verificamos la facilidad de uso de cada báscula, desde el tamaño de los números en la pantalla hasta la sencillez para ajustar la báscula a tus preferencias y si se pueden leer los números sin necesidad de encender la luz.

En casa, obtendrás el peso más preciso si te pesas siempre a la misma hora del día. Por lo general, lo más fácil es hacerlo cuando te levantas por la mañana, antes de beber algo, hacer ejercicio o comer.

Para obtener más información sobre cómo elegir la báscula de baño adecuada, consulta nuestra guía de compra de báscula de baño. Los miembros de Consumer Reports pueden obtener calificaciones y reseñas de las cinco básculas principales de nuestras pruebas, enlistadas aquí en orden alfabético (no por rango) y acceder a nuestra clasificación completa de básculas de baño.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.