Lionel Messi y su respuesta en redes sociales a una leyenda del Liverpool: “Me escribió un mensaje privado y básicamente me llamó burro”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lionel Messi ya tiene media temporada en el París Saint-Germain, sin duda alguna algo que era impensado años atrás. La salida de “La Pulga” del FC Barcelona generó múltiples opiniones y entre ellas las críticas no pudieron faltar. El ex jugador del Liverpool Jamie Carragher fue uno de los que cuestionó este traspaso. Sin embargo, el ex defensor inglés recibió una dura respuesta del propio argentino.

Jamie Carragher ejerce funciones como panelista y comentarista en Sky Sports. En una de sus transmisiones recordó una anécdota con la estrella albiceleste. El ex futbolista del Liverpool calificó como “poco inteligente” la ida de Lionel Messi al PSG. Pero lo que Carragher no se esperaba que “La Pulga” le respondiera y mucho menos que “lo llamara burro”.

Honoured to be called a donkey by the Legend Lionel Messi! @EASPORTSFIFA



pic.twitter.com/mruaGNuC1Z — Jamie Carragher (@Carra23) January 21, 2022

“Fue en Monday Night Football y recibí un mensaje privado en Instagram. No voy a mostrar mensajes privados, pero básicamente me llamó burro“, reveló Carragher en una transmisión para la cadena Sky Sports. Ante esta historia, el legendario Gary Neville no pudo contener la risa.

Luego de percatarse que Lionel Messi está al tanto de los programas en los que Carragher participa, el ex defensor aprovechó el momento para mandarle un mensaje a la estrella albiceleste.

“Messi ve Monday Night Football, así que espero que también esté viendo Friday Night Football hoy porque Lionel, te amo completamente. Eres el mejor jugador de todos los tiempos y, desde luego, yo si me comparo contigo. Claro que era un burro“, concluyó entre risas. Leo Messi, esa sonrisa, ese buzo, esos colores… 🤩❤️💙 pic.twitter.com/PIizwGrqC0— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 20, 2022

También te puede interesar:

· La máscara de Lionel Messi: ex futbolista del Real Madrid reveló la verdadera personalidad de “La Pulga”

· El PSG se frota las manos: conoce el “efecto Lionel Messi” que potencia al conjunto francés fuera de las canchas

· La hamburguesa “Lionel Messi” está lista para debutar en marzo y generar aplausos con sus ‘talentosos’ ingredientes