Britney Spears muestra su cabello morado, que tiñó por puro “aburrimiento”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque su actividad en las redes sociales es frenética estos días -ya que no ha dudado en criticar abiertamente cada intervención pública de su hermana Jamie Lynn-, Britney Spears aseguró en su último video de Instagram que está tan “aburrida” que no ha dudado en someterse a un profundo cambio estético del que, por supuesto, pidió opinión a sus fans.

La cantante se tiñó el pelo de morado con el beneplácito de su estilista de confianza, y se presentó a sus fans de la plataforma con un fondo musical tan reconocible como “Girls just wanna have fun” de la legendaria Cyndi Lauper: una artista muy conocida por los vivos colores de su cabellera.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Aquí estoy con mi pelo morado. Estoy aburrida, ¿ok? Muy aburrida, así que mi chica de las uñas me dijo que lo hiciera. Y lo hice, pero no sé si me gusta”, explicó la princesa del pop en la descripción que acompaña su publicación, en la que también aparece con un vestido de 100 dólares y unas llamativas botas rojas.

La artista estadounidense está tratando de iniciar una batalla judicial con Jamie Lynn a raíz de la polémica autobiografía de la menor de las Spears, “Things I should have said”. Esta semana se dio a conocer que Britney había enviado a su hermana un aviso legal para que paralice la distribución del libro. Sin embargo, según TMZ los abogados de Jamie Lynn contestaron a esta carta destacando la contradicción que se desprendería de la petición de la vocalista. A juicio de éstos Britney no debería reprochar a su hermana que saque a relucir sus trapos sucios cuando ella está haciendo lo mismo a través de las redes sociales. “Para ser claros, las publicaciones en las redes sociales que incluyen ‘bullying’, el cual está originando amenazas de muerte a Jamie Lynn y a su familia, no serán tolerados“, señalaron los letrados.

También te puede interesar:

-Britney Spears lanza insultos a su hermana Jamie Lynn y la llama “niñita egoísta”

-Britney Spears asegura que debería haber “abofeteado” a su madre y a su hermana