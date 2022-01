Sin sostén, Bella Thorne abre su bata morada y emociona a sus fans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bella Thorne ha vuelto a emocionar a sus fans a través de Instagram, pues publicó una serie de fotografías que la muestran posando muy sexy en el baño, usando una bata de color morado que abrió para revelar que no llevaba sostén. Ella complementó las imágenes con un mensaje sobre un posible próximo proyecto: “Quiero comenzar my propia compañía de lencería. Y quiero que sea hecha en Italia 👀 así que ¿qué pensamos 🤔??”

En el mismo estilo de esa publicación, hace algunos días la bella actriz y empresaria causó sensación por unas atrevidas imágenes en las que aparece con su prometido, Benjamin Mascolo. Pero mientras él no muestra su rosto, Bella lució su figura en la bañera, cubriendo su cuerpo tan sólo con espuma.

Bella Thorne siempre comparte con sus fans sus pensamientos positivos, y acompañando fotos en las que aparece de vacaciones con un paisaje nevado de fondo, escribió: “Deja de decir “quiero”. Comienza a decir “lo haré”. Prestaré más atención a mis hábitos mentales negativos, y trabajaré para cambiarlos Seré feliz. Tomaré más tiempo para mí, para disfrutarme, para disfrutar a la persona que soy hoy, no sólo pensaré en mañana o el día siguiente o en los próximos cinco años. Me desafiaré a mí misma”. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

