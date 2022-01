Investigan el envío de propaganda antisemita en vecindarios de Miami Beach

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las autoridades del sur de la Florida han abierto una investigación después de que se reportara la distribución de propaganda antisemita en cientos de hogares de Miami Beach, según confirmaron varios funcionarios electos de la ciudad a través de las redes sociales.

No place for hate in #MiamiBeach. Please contact the @MiamiBeachPD non-emergency line at 305-673-7901 if you found one of these bags on your yard. pic.twitter.com/xvLy63OB9d — Commissioner Alex Fernandez (@alexjfernandez) January 23, 2022

Portavoces de la policía de Miami Beach y Surfside, donde la comunidad judía es muy grande, aseguraron que se han intensificado las patrullas en los vecindarios y en los espacios religiosos ante la posibilidad de que haya incidentes graves o violentos. Todo empezó en la madrugada del sábado, cuando aparecieron papeles de propaganda contra el pueblo judío.

Te puede interesar: Un pasajero de Delta puede ser sancionado por mostrar las nalgas en un vuelo

“Hago un llamado a toda nuestra comunidad para que condene con firmeza y enérgicamente estos volantes inquietantes, así como también todas las formas de retórica de odio, amenazas, violencia e intolerancia que se han vuelto cada vez más comunes en nuestra sociedad divida”, escribió la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, a través de Twitter.

#BREAKING: The @MiamiBeachPD says anti-Semitic Covid conspiracy fliers were “distributed overnight in residential neighborhoods.” If you received one, please call MBPD at 305-673-7901. #BecauseMiami pic.twitter.com/RGDJLI6LxG— Because Miami (@BecauseMiami) January 23, 2022

En los papeles que se repartieron en los vecindarios de Miami Beach también se enumera a varios líderes gubernamentales y de compañías farmacéuticas que han estado envueltos en la crisis contra el coronavirus y los identificó como judíos.

Te puede interesar: El novio de Gabby Petito admitió que era responsable de su muerte, según el FBI

No es la primera que aparecen este tipo de volantes en Estados Unidos. En California y en Texas también se ha reportado estos incidentes, según las autoridades. This morning hundreds of homes in our community found plastic bags outside their homes filled with a hateful anti-Semitic flyer and small pebbles. @MiamiBeachPD is actively investigating to determine their origin. As a precaution we’ve increased patrols in our neighborhoods and… pic.twitter.com/5bx0RvnRoD— Dan Gelber (@MayorDanGelber) January 23, 2022

Hasta el momento, la policía no ha dado a conocer más detalles sobre esta investigación. El portavoz de la policía de Miami Beach dijo que apenas se está dando información al respecto para “proteger la investigación” que aún continúa “abierta y activa”.