Los televisores Hisense, LG, Samsung, Sony y TCL que se lanzarán en 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pocos días de comenzar el nuevo año, ya tenemos una buena idea de lo que los compradores de televisores pueden esperar en 2022, empezando por más televisores 8K, más aparatos LCD que usan Mini LED en la retroiluminación, además de algunos desarrollos interesantes en los televisores OLED, que tradicionalmente han encabezado nuestras clasificaciones de televisores.

De hecho, una de las grandes sorpresas en el Consumer Electronics Show (CES, Salón de la Electrónica de los Consumidores) en Las Vegas esta semana es una tecnología de televisores OLED que combina las ventajas tradicionales de los televisores OLED (negros intensos y profundos, alto contraste y ángulos de visión ilimitados) con puntos cuánticos, que pueden producir una gama más amplia de colores más brillantes. Esperamos ver los primeros nuevos televisores OLED QD de Samsung y Sony a finales de este año.

Los compradores también pueden esperar encontrar más televisores gigantes, muchos con pantallas de 85 pulgadas o más, a precios más asequibles. Algunas marcas de televisores anunciaron que lanzarán televisores con pantallas de casi 100 pulgadas.

Aunque muchas empresas han dado a conocer información sobre los televisores que lanzarán en 2022 esta semana en el CES, que se llevó a cabo tanto en persona como de manera virtual, los detalles sobre modelos específicos, precios y disponibilidad fueron escasos. Tendremos más información cuando se acerque la fecha de lanzamiento de los televisores.

Sin embargo, en general, esperamos que este año haya información sobre procesadores avanzados y el uso de inteligencia artificial (IA) para mejorar la calidad general de imagen y sonido en los televisores 4K. En los televisores 8K, la necesidad de mejorar el contenido HD y 4K de menor resolución a estas nuevas pantallas de alta resolución requiere una potencia informática adicional.

También encontrarás más televisores OLED junto con los televisores LCD que dominan el mercado. Entre las marcas que ya ofrecen este tipo de televisores se encuentran LG, Skyworth, Sony y Vizio. La buena noticia es que es probable que este año los compradores vean precios aún más bajos en los primeros televisores OLED 4K.

La gran novedad en los televisores LCD/LED es el uso de Mini LED en la retroiluminación por parte de varias marcas. Al reducir el tamaño de los LED, las empresas pueden colocar miles de ellos en la retroiluminación detrás del panel LCD y dividirlos en zonas que se pueden atenuar o iluminar, igual que los LED convencionales. Pero al ser tan pequeños, se pueden controlar con mayor precisión para mejorar el brillo, el contraste y los niveles de negro, y ayudar a reducir los halos que a menudo se ven en los televisores LCD cuando aparece una imagen brillante sobre un fondo oscuro.

Esto puede ayudar a que los mejores televisores LCD funcionen de manera similar que los televisores OLED, que no necesitan retroiluminación. En cambio, cada píxel emite su propia luz y se puede encender y apagar individualmente, de modo que si una parte de la imagen debe ser completamente negra, puede serlo.

Pero los anuncios de productos son una cosa. Como siempre, Consumer Reports espera comprar y probar muchos de estos nuevos productos para ayudar a los consumidores a separar la emoción que genera el rendimiento y tomar decisiones de compra inteligentes.

A continuación, un rápido repaso de los tipos de tecnologías que verás en las tiendas de varias de las principales marcas de televisores.

Hisense

Hisense, que al igual que TCL se ha convertido en una alternativa de rápido crecimiento a las grandes marcas, dividirá su atención en 2022 entre los televisores convencionales y su negocio emergente de proyectores láser de corto alcance. Creemos que más consumidores se interesarán por los planes de televisión de Hisense.

Está claro que Hisense está apostando por el negocio de los televisores de gama alta con su línea de televisores ULED, nombre que da a sus televisores de alta gama que utilizan puntos cuánticos para producir una gama más amplia de colores. Una ventaja para los consumidores es el anuncio de que la empresa duplicará la garantía de todos los modelos ULED de uno a dos años.

Este año, todos los televisores ULED de Hisense se pasarán a la plataforma Google TV, que tiene integrados Google Assistant y las plataformas de televisión inteligente Chromecast. Muchos televisores tendrán audio inmersivo Dolby Atmos, así como funciones de juego como modos de baja latencia y frecuencias de actualización variables. Todos los modelos, salvo los más bajos, vendrán con sintonizadores ATSC 3.0, para que puedas usar una antena para recibir las nuevas transmisiones por aire de Next-Gen TV cuando estén disponibles cerca de ti.

Los nuevos televisores insignia U9H de Hisense contarán con mayor brillo (hasta 2,000 nits) y utilizarán retroiluminación Mini LED con más de 1,280 zonas de atenuación local de matriz completa. Justo por debajo de estos televisores estarán los modelos U8H, con muchas de las mismas características, aunque con un brillo máximo de 1,500 nits. Este año, los televisores U8H también tienen retroiluminación Mini LED. En cuanto al rendimiento HDR (alto rango dinámico), ambas series son compatibles con los formatos Dolby Vision y Dolby Vision HQ, HDR10, HDR10+ y HLG HDR, así como con el modo Filmmaker y el modo Imax Enhanced.

A diferencia de la mayoría de las empresas, Hisense anunció esta semana los precios y la disponibilidad de sus televisores de 2022. El equipo U9H de 75 pulgadas estará disponible a finales del verano por $3,200, mientras que los equipos UH8 llegarán a mediados del verano en tamaños de pantalla de 55, 65 y 75 pulgadas. Los precios comienzan en $1,099.

Los equipos de la serie U7H, que llegan a mediados del verano en tamaños de pantalla de 55, 65, 75 y 85 pulgadas, con precios a partir de $800, se dirigen a los jugadores con muchas de las mismas características, pero a un precio más bajo. Carecen de la retroiluminación Mini LED y el brillo más alto que se puede encontrar en los modelos de las dos series principales, pero incluyen el sintonizador de Next-Gen TV. Los televisores de la serie U6H, con precios a partir de $580, amplían la plataforma de ULED TV a un grupo más amplio de consumidores que buscan televisores de 50 a 75 pulgadas.

También hay una gama de televisores no ULED de menor precio. Esperamos comprar y probar una amplia gama de televisores Hisense en 2022.

LG Electronics

Este año, LG volverá a hacer un balance familiar, promocionando la mejora del rendimiento de su línea de LCD mientras continúa con la promoción de sus televisores OLED como la cúspide del rendimiento de los televisores.

Como en el pasado, la tecnología OLED más avanzada se incorporará a los televisores de la serie Gallery o G, centrados en el diseño. Sin embargo, también se han introducido mejoras en la serie C2 de LG, que suele ofrecer la mejor relación calidad-precio de todos los televisores OLED de LG. Este año habrá televisores OLED de mayor tamaño (un televisor gigante de 97 pulgadas) y de menor tamaño (42 pulgadas).

Uno de los cambios es que LG está implementando sus paneles OLED Evo de mayor rendimiento en equipos de la serie C2 de 55 pulgadas y más grandes. El año pasado, estos paneles, que utilizan una nueva estructura de píxeles para mejorar el brillo, estaban reservados únicamente para los modelos más caros de la serie G. Esto debería ayudar a mejorar el rendimiento HDR de estos televisores, aunque los modelos del año pasado obtuvieron las mejores calificaciones por ese atributo en nuestras calificaciones de televisores.

A pesar de utilizar el mismo panel, LG dice que los modelos G2 son un 20% más luminosos que los aparatos C2. Los televisores G2 cuentan con la tecnología Brightness Booster de la empresa, que utiliza un algoritmo más avanzado y una mejor disipación del calor para lograr un brillo máximo este año, según la empresa. Un nuevo material de fibra compuesta utilizado en los televisores hará que los de esta serie sean mucho más livianos, lo que facilitará el montaje en la pared y reducirá los costos de envío.

Mientras que el televisor OLED más pequeño del año pasado era un modelo de 48 pulgadas, este año la serie C2 incluirá una opción de 42 pulgadas. (También habrá tamaños de pantalla C2 de 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas). La serie G2 contará con el equipo gigante de 97 pulgadas, junto con modelos de 83, 77, 65 y 55 pulgadas.

El año pasado, LG lanzó una serie A más económica, que continuará este año con modelos A2. Como la mayoría de las empresas, LG no revela los precios hasta que los nuevos modelos están a punto de salir al mercado, probablemente dos o tres meses después de 2022. También habrá una serie B2, que se diferencia de los equipos A2 principalmente porque tiene un panel de 120 hercios, en lugar de uno de 60 Hz. (Las frecuencias de actualización más altas pueden reducir el desenfoque de movimiento y tienen ventajas para los juegos).

Al igual que el año pasado, los televisores estrella de la compañía serán los costosos televisores OLED de 8K de la serie Z (Z2), con una versión de 88 pulgadas que se puede montar en la pared.

En su línea de televisores LCD, LG continuará con sus televisores QNED, como si necesitáramos otro acrónimo, que utilizan Mini LED en la retroiluminación. Aunque el año pasado todos los televisores QNED, que combinan la tecnología de color NanoCell de LG con puntos cuánticos, utilizaron retroiluminación Mini LED, este año no la tienen los televisores QNED80 de gama básica, que tienen una retroiluminación LED más convencional con regulación local.

Una vez más, los mejores televisores de LG tendrán un nuevo procesador e inteligencia artificial más potentes, con funciones como la capacidad de detectar rostros y objetos en la pantalla, también podrán analizar la información escena por escena para hacer ajustes de imagen y sonido. El procesador también se utiliza para actualizar el contenido de menor resolución a la pantalla superior de 4K u 8K del televisor.

También hay mejoras en el sistema de televisión inteligente webOS22 de la compañía, que añade soporte a los perfiles de varios miembros de la familia, de modo que cada usuario verá solo los servicios de transmisión que ve y obtendrá recomendaciones de contenido basadas en el historial de visualización. Otras novedades son un modo “siempre listo” que permite al usuario obtener información, mostrar arte o fotos, o reproducir música cuando el televisor está apagado.

Y para los jugadores, hay algunas novedades, como un menú Game Optimizer que ofrece un mejor acceso a las funciones de juego, como el nuevo modo Dark Room que ajusta el brillo del televisor cuando se juega en una habitación con las luces apagadas. LG es ahora compatible con los servicios de juego en la nube Nvidia GeForce Now y Google Stadia.

Samsung

Es probable que el producto de televisión más interesante de Samsung este año sea del que menos se ha hablado hasta el momento: una nueva tecnología de televisión OLED llamada QD OLED, que combina las tecnologías de puntos cuánticos y OLED.

Hablaremos con más detalle de la tecnología QD OLED en otro artículo, pero la principal diferencia es que, al igual que los televisores LCD de puntos cuánticos, utiliza una fuente de luz azul combinada con puntos cuánticos para producir colores intensos y de aspecto natural. Aunque los informes de que Samsung está trabajando en esta nueva tecnología de televisión han circulado durante varios meses, la compañía no ha dicho nada al respecto más allá de aceptar un premio a la innovación en el CES por el desarrollo.

Samsung también señaló que este año tendrá un televisor MicroLED, básicamente el equivalente LED de un televisor OLED, en el que cada pixel genera su propia luz, sin necesidad de una retroiluminación separada, en un nuevo tamaño de pantalla más pequeña de 89 pulgadas, uniéndose a los modelos de 101 y 110 pulgadas ya disponibles. No se han facilitado los precios, pero los modelos del año pasado eran prohibitivos para la mayoría de los consumidores. El modelo de 110 pulgadas, por ejemplo, costaba unos $150,000 cuando salió a la venta la primavera pasada.

Para la mayoría de los que estamos buscamos un nuevo televisor este año, la noticia más importante es que Samsung está mejorando sus televisores Neo QLED de gama alta, que son equipos de puntos cuánticos que utilizan retroiluminación Mini LED. Sin entrar en detalles técnicos, Samsung dice que ha aumentado el brillo y el contraste al aumentar la cantidad de gradaciones en la retroiluminación Mini LED, por lo que puede controlar mejor los Mini LED.

Los equipos tienen dos mejoras adicionales. La primera, llamada Shape Adaptive Light Control, intenta analizar los objetos en pantalla e iluminarlos con mayor precisión. La segunda utiliza inteligencia artificial para analizar las escenas y separar mejor los sujetos en primer plano del fondo, lo que permite que el televisor cree una mayor sensación de profundidad y realismo.

Otra novedad interesante es que los televisores Neo QLED 4K y 8K vendrán con entradas 4K 144Hz en lugar de los 120Hz habituales. Esto permitirá a estos televisores igualar las frecuencias de actualización más altas que estamos viendo en las computadoras para juegos de alta gama.

La plataforma de televisión inteligente Tizen propia de Samsung recibe una nueva pantalla de inicio, que agrega y organiza los contenidos de transmisión. También tiene un modo ambiente para ver arte, fotos e incluso NFT en la pantalla.

Y sí, Samsung se está sumergiendo en el mundo de los NFT (nonfungible token o token no fungible), u obras de arte digitales que se comercializan como criptomonedas. La compañía dice que va a lanzar el “el primer explorador y agregador de mercado de NFT basado en pantalla del televisor”, para que puedas buscar, comprar y mostrar arte NFT directamente desde el televisor.

También es nuevo el centro de juegos, que llegará a finales de año. Samsung dice que permitirá lanzar directamente juegos basados en la consola y en la nube, mientras que una nueva barra de juegos permite optimizar la configuración de la imagen de los juegos o acercar los mapas. La función Watch Together te permite conversar con amigos mientras ves la televisión.

Samsung también mostró un nuevo producto, llamado Freestyle, que es un proyector portátil, un altavoz inteligente y un dispositivo de iluminación ambiental, todo en uno. Tiene funciones de enfoque automático, distorsión trapezoidal y nivelación, por lo que puede ajustar automáticamente la imagen proyectada, de 30 a 100 pulgadas, en casi cualquier ángulo y mantener las proporciones adecuadas. Tiene el mismo sistema de televisión inteligente que los televisores Samsung, con acceso integrado a servicios de transmisión, un altavoz omnidireccional de 5 vatios y funciona con asistentes digitales de voz.

Un aspecto único es que se puede cargar conectándolo a una toma de luz estándar, además de la corriente alterna y a las baterías.

Sharp

Después de algunos años de ausencia, y un poco de drama, Sharp regresa al mercado de los televisores de los Estados Unidos este año con una línea de televisores Roku. Sharp no ha dado detalles más allá de decir que su línea incluirá modelos HD y 4K, en tamaños de pantalla de 50 a 75 pulgadas.

Hace unos años, Sharp se enfrentaba a problemas financieros, y en 2015 llegó a un acuerdo de licencia de cinco años que daba a Hisense el derecho a la marca Sharp en Norteamérica y Sudamérica. Pero justo después, en 2016, Sharp fue comprada por la empresa taiwanesa Foxconn, que intentó recuperar la marca, y finalmente demandó a Hisense. (Foxconn es probablemente más conocida por ensamblar los iPhones de Apple).

Las compañías resolvieron los problemas en 2019 y hemos estado esperando para ver cuándo Sharp volvería a entrar en el mercado estadounidense.

Según se informa, los nuevos televisores se fabricarán en una planta dirigida por Foxconn con sede en México y se espera que lleguen esta primavera. Estamos deseando que los televisores Sharp vuelvan a entrar en nuestras clasificaciones este año.

Sony

La mayor novedad de Sony de cara al 2022 es que su nueva insignia, la serie A95K, será un televisor QD-OLED que elevará el rendimiento de los televisores OLED, de por sí impresionante, a un nivel superior. Como hemos mencionado, esta nueva tecnología de televisores combina las tecnologías OLED y de puntos cuánticos para producir colores aún más profundos y saturados en escenas muy brillantes, según Sony. Los televisores OLED convencionales pueden perder color en estas escenas.

Como era de esperar, la A95K tiene todas las ventajas de Sony, incluyendo su procesador cognitivo, que intenta determinar cómo perciben las imágenes los seres humanos y ajustar la imagen para que parezca más natural y realista. Para ello, divide la pantalla en numerosas zonas y luego mejora las áreas específicas en las que cree que un espectador típico centraría su atención, como los rostros. El procesamiento también adapta el audio a lo que aparece en la pantalla y lo convierte en sonido envolvente 3D.

También habrá televisores OLED normales de las series A90K y A80K.

En cuanto a la línea de televisores LCD de Sony, la gran novedad es que las dos series principales, la Z9K y la X95K, cuentan con retroiluminación Mini LED. Sony afirma que su tecnología Backlight Master Drive ofrece más control sobre los Mini LED que los métodos convencionales.

Otras características que se encuentran en algunos de los mejores modelos incluyen una nueva cámara web integrada llamada Bravia Cam, que se conecta magnéticamente al televisor. (Tiene un obturador que puedes cerrar cuando quieras asegurarte de que no esté mirando). Otra novedad en los modelos de primer nivel es una función de búsqueda de mandos remota similar a la de Roku, que hace que el control remoto emita un pitido para que puedas encontrarlo. También hay funciones de juego mejoradas, como la asignación automática de tonos HDR para PlayStation 5.

TCL

TCL ha sido una marca prometedora en los Estados Unidos durante los últimos años y varios de sus televisores han tenido muy buenos resultados en nuestras calificaciones.

Desde el año pasado con su colección XL, TCL se ha centrado en televisores grandes, de 80 pulgadas o más. En 2022, la línea de la compañía estará encabezada por un televisor QLED de 98 pulgadas que acaba de comenzar a venderse por casi $8,000.

TCL ofreció el primer televisor Mini LED que probamos hace tres años y el año pasado amplió la tecnología a su popular línea 4K de la serie 6. Este año, la compañía incorpora los Mini LED en el nuevo televisor insignia de su colección XL. Se trata de un modelo QLED X9 de 85 pulgadas y 8K que utiliza una nueva tecnología de retroiluminación OD Zero Mini LED. Esa tecnología permite a la compañía construir un televisor con un perfil ultra delgado de menos de 10 milímetros de profundidad (o unas 0.4 pulgadas).

Este año, TCL tendrá más televisores Mini LED, junto con funciones de juego de mayor rendimiento. TCL dice que, si bien sus televisores ya cuentan con el modo de juego automático y frecuencia de actualización variable, y admiten juegos 4K HDR a 120 Hz, los modelos de este año aumentarán la frecuencia de actualización a 144 Hz para poder aprovechar las tarjetas gráficas de alta gama de las computadoras para juegos.

TCL también ha dicho que en 2022 ofrecerá televisores compatibles con varias plataformas de televisión inteligente, como Google TV y Roku TV. Tendremos más información sobre los nuevos televisores de TCL cuando salgan al mercado y podamos llevarlos a nuestros laboratorios para probarlos.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.