Crédito Tributario por Hijos: IRS alerta que el formulario 6419 tiene errores y puede afectar a los beneficiarios en sus impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que están investigando quejas de los contribuyentes, quienes señalan que el formato 6419 no refleja el monto correcto de los pagos recibidos en 2021 correspondientes al Crédito Tributario por Hijos. Por lo anterior, existe la posibilidad de que se retrasen las devoluciones de los impuestos o que deban regresar dinero al IRS para este sector de contribuyentes.

Esta situación pone en aprietos a un grupo de los 36 millones de familias que recibieron los pagos adelantados a lo largo de seis rondas mensuales, que iniciaron en julio y concluyeron en diciembre del año pasado, de este crédito tributario. Un gran porcentaje de contribuyentes esperan los reembolsos para tener dinero extra y esto puede demorar dicho objetivo en caso de que existan errores en los montos recibidos.

El formato 6419 es fundamental, la información que está en el documento le permite a las personas elegibles a presentar su declaración de impuestos, dependiendo de las cantidades recibidas durante las seis rondas adelantadas, el IRS otorgará a los padres de los menores beneficiados más dinero o tendrán que devolver un porcentaje del recurso que obtuvieron.

Incluso, la agencia federal ha hecho énfasis en que el formato 6419 es necesario para la temporada de impuestos, la cual comenzó a inicios de esta semana, el lunes 24 de enero.

This month, families will get an #IRS letter noting the total amount of their #ChildTaxCredit payments to #GetReady for tax season. Keep this letter and see your payment amounts by logging in or creating an account online. See https://t.co/euXvWvFRwU pic.twitter.com/MXCewfixxi