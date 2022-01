Marjorie de Sousa presume su figura en leggings brillantes antes de hacer sus rutinas de ejercicio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Marjorie de Sousa siempre presume su escultural figura, pero para mantenerla así acude al gimnasio varios días a la semana. En sus historias de Instagram la bella actriz venezolana compartió un video -grabado por ella misma- en el que se luce antes de iniciar sus rutinas, usando un conjunto de top y ajustados leggings brillantes.

El boxeo es uno de los deportes favoritos de Marjorie para ponerse en forma, y en una fotografia ella posó junto a uno de sus entrenadores, Tonatiuh Arriaga, quien la instruye en varias disciplinas cuyos resultados están a la vista.

Marjorie de Sousa hizo uso de sus redes sociales para informar acerca del cumpleaños número 5 de su hijo Matías. Ambos lo celebraron en Disneyland, publicando varias fotos y videos en los que se les ve divirtiéndose en grande: “Feliz cumpleaños a lo más bonito que llego a mi vida!! Tengo tanto dentro de mi que agradecerte mi sol, tanto que llenaste desde ese 27 de Enero cuando escuche esa voz, al tocarte sentí que se me paraba el corazón y me di cuenta que mi ❤️en ese momento estaba en mis manos, al olerte, al sentir que con solo pegarte a mi te calmabas 😍así como aún lo haces. 🥰🥰🥰 Existe lo más bonito del mundo y eso eres tú”. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa ⭐️ (@marjodsousa)

También te puede interesar:

-Marjorie de Sousa habría recibido costoso anillo de compromiso de su novio multimillonario

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Marjorie de Sousa presume su retaguardia al modelar un ajustado conjunto deportivo tie dye