Ray J rompe el silencio acerca de la existencia de un segundo video íntimo con su ex novia Kim Kardashian

El cantante Ray J, conocido principalmente por ser el ex novio de Kim Kardashian que coprotagoniza ese video sexual que vio la luz en 2007 y acabó elevando notablemente el perfil mediático de la ahora estrella de reality shows, ha roto su silencio acerca de los rumores sobre la existencia de una segunda grabación de idéntica naturaleza, una teoría que no dudó en compartir Kanye West, ex esposo de la celebridad, hace sólo unos días.

El artista no ha querido entrar directamente en el debate, pero exigió que ambas partes -y la prensa- dejen de hablar del tema. Al igual que Kim, Ray quiere cerrar para siempre un capítulo de su vida del que no se siente precisamente orgulloso, sobre todo ahora que él también tiene hijos y una reputación que mantener como padre de familia. “Esto tiene que acabar. Yo también tengo hijos”, señaló J -padre de los pequeños Epik Ray y Melody Love con su esposa Princess Love– a través de su cuenta de Twitter. El ex novio de Kim no ofreció detalle alguno que pueda ayudar a desentrañar el misterio o aclarar las versiones contrapuestas que, de lo ocurrido, manejan la socialité y el polémico rapero, quienes tienen cuatro hijos.

En su polémico testimonio de la semana pasada, Kanye West aseguró que tuvo una computadora portátil, propiedad de Ray J, que contenía una segunda cinta en la que éste aparecía manteniendo relaciones sexuales con Kim. Por medio de su representante, ella negó tajantemente la existencia de ese video, pero lo cierto es que sus palabras hacían referencia a una “creencia firme” y no a un dato debidamente corroborado.

“Kim se mantiene firme en su creencia de que no existe una segunda cinta. Después de 20 años, Kim está realmente deseando poder pasar página y cerrar para siempre este capítulo. Necesita concentrarse en las cosas positivas que le están pasando como madre, emprendedora y activista por la justicia social”, dice el comunicado de la estrella que publicó E! News.

