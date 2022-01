Detienen a tres hombres tras hallazgo del cuerpo de un latino en un pantano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía de Pleasantville, en Nueva Jersey, detuvo a tres hombres presuntamente vinculados con la muerte de Irving Mayren-Guzmán cuyo cadáver fue hallado en un pantano el martes.

De 19 años de edad, el joven fue visto por última vez en un club para adultos en Pleasantville la madrugada del 23 de enero. Su cadáver fue encontrado dos días después en un paraje natural a una milla del centro nocturno.

La policía de la localidad acusó de agresión agravada y conspiración a Jamaul Timberlake, de 30 años, residente de Atlantic City, John Hands, de 24 años y residente de Pleasantville y a Garnell Hands, de 29 años también de la zona.

Los tres hombres permanecen arrestados en el centro correccional de Atlantic City. Las autoridades no proporcionaron imágenes de los detenidos.

Se presume que Mayren-Guzmán fue atacado en el estacionamiento del club Centerfolds en Delilah Road.

Decenas de personas contribuyeron a buscar al joven latino cuando su familia alertó a las autoridades que no había regresado a su hogar luego de haber salido el sábado en la noche con unos amigos.

Un primo que participaba en las tareas de búsqueda fue quien encontró el cuerpo en una zona pantanosa al este del club nocturno.

“El Departamento de Policía de Pleasantville quiere expresar sus más sentidas condolencias a la familia de Irving durante este momento trágico”, declaró el jefe de la policía, James Williams, en un comunicado.

Familiares y amigos de Mayren-Guzmán se manifestaron frente a las instalaciones del club Centerfolds en Delilah Road para pedir justicia y respuestas a los dueños por la muerte del joven.

De momento, las autoridades señalaron que aún están a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte. No descartaron presentar más cargos contra los acusados a medida que la investigación avance.

“Yo no quiero que otra madre pase por lo que estoy pasando. No es fácil, no se lo deseo a nadie, pero que se haga justicia”, exigió la madre del fallecido, Sara Guzmán. “Yo sé que esto no me va a devolver a mi hijo, pero no quiero que otra madre sufra lo que estoy pasando”, agregó.

Otra familiar de Mayren-Guzmán lo describió como un buen muchacho que trabajaba en un taller de vehículos y que tenía planes de ir a la universidad y de trabajar como barbero.

“Yo le pido a Dios que mi hijo no haya sufrido tanto”, concluyó la madre del joven.

