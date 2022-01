Tata, vete ya de El Tri: los memes no perdonan a Gerardo Martino tras empate de México ante Costa Rica en el Estadio Azteca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

México empató ante Costa Rica sin goles y sin fútbol. El cerrojo defensivo de los ticos fue demasiado para el conjunto de Gerardo Martino, quien no se salvó de las críticas tras el pitazo final. El Tri del Tata no convence y Qatar 2022 se está complicado: los memes hablan por sí solos.

¿Por qué tantas críticas a Martino? Su sistema de juego no es vistoso ni efectivo, por lo tanto, no reúne las características suficientes como para que no sea cuestionado. Los partidos pasan y México no mejora su fútbol.

Sí, así como pasó una vez en Los Simpson.

Los Simpson lo hacen de nuevo pronostican el aburrido sistema de juego de México pic.twitter.com/Rs6g3kff80— LaVozdelZurdo (@VozdelZurdo) January 31, 2022

25 remates… uno solo a porteria. Difícil de lograr lo que hizo El Tri esta noche ante Costa Rica. Nunca falta un clásico video para los amantes del fútbol. 500 tiros y solo uno a portería XD pic.twitter.com/ndvLZfWpAh— Nanreh (@torres_hernan01) January 31, 2022

Cada entrenador tiene a sus preferidos, pero parece que los del Tata no están dando resultados. Oye Tata de que privilegios goza Gallardo, el Chaka, Hector Herrera, Moreno y Fallas mori en la selección para ser titulares? A este ritmo y con este pobre empate hasta México quedará fuera del Mundial pic.twitter.com/bWthQVp1NG— 𝓔𝓿𝓮 ✨ (@nylevex7) January 31, 2022

Otros recordaron al profesor Juan Carlos Osorio, quien tuvo unas eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018 bastante tranquilas. Él clasificó a México caminando. CA-MI-NAN-DO pic.twitter.com/OAdL7mUMw0— Almeydismo (@Almeydismo0) January 31, 2022

México con falta de gol y sin convocar al Chicharito. Javier Hernández también dice presente en esta oportunidad. Saben quién si le metía goles a Costa Rica en el Azteca??? pic.twitter.com/nvc0fiMQNG— 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 (@casq_) January 31, 2022

Poco más que agregar en este meme. pic.twitter.com/NyOGMQk2bu— dame (@SkaterDame) January 31, 2022