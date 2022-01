Aleyda Ortiz fuera de Univision: “Lo más difícil ha sido no haber tenido oportunidad de despedirme de mi público”

Exclusiva

Aleyda Ortiz queda fuera de Univision y ella misma, en exclusiva, nos lo confirma: “Lo más difícil ha sido no haber tenido oportunidad de despedirme de mi público”, nos dice y nos habla de lo que pasó y lo que espera para su futuro.

Desde que comenzó el año llamó la atención no verla presentando su segmento de ‘Gangas and Deals’ en ‘Despierta América’… En su lugar sí vemos a Lourdes Stephan. Al principio pensamos que Aleyda estaba de vacaciones, la época se prestaba para ellos, pero un mes era sospechoso.

Como ella misma nos lo dijo en exclusiva, no nos enteramos porque no le permitieron despedirse de su público, ese que pese a no ganar ‘Mira Quién Baila’ por el voto de los jueces, sí fue la favorita del público, quien en los votos la eligió como la ganadora.

Como si fuera un número de coincidencia, a 8 años de haber ganado ‘Nuestra Belleza Latina’, la octava reina del reality más visto de Univision quedó fuera de la cadena. Como te contamos en el comienzo, fue la propia Aleyda quien nos lo confirmó asegurando que su contrato de expiró y la compañía, la nueva dirección decidió no renovárselo, dejando fuera de la nueva era a una de las más queridas por el público, como lo vimos en los votos de ‘Mira Quién Baila’.

¿Qué fue lo que pasó?… “Mi contrato con Univisión expiró. Terminó un ciclo de mucho crecimiento y agradecida por todas las oportunidades“, comenzó diciéndonos.

Pese a eso, pareciera que Aleyda ha decidido tomarse esta prueba comenzando el año de manera positiva y así nos lo revela: “Estoy emocionada de iniciar una nueva etapa, y abierta a nuevas experiencias y retos. Lo más difícil ha sido no haber tenido oportunidad de despedirme de mi público“, culmina.

Según pudimos saber este 31 de enero, se terminaba el contrato de Aleyda con Univision, la nueva directiva de la cadena habría decidido no renovarle porque, supuestamente, no habían encontrado un espacio para ella.

Si bien, como te acabamos de decir el 31 era su último día, a Aleyda le habrían comunicado el 21 de enero que no habría renovación de su contrato, que ya no haría ‘Gangas and Deals’, y que ya debía entregar sus cosas porque ese era su último día.

En marzo del 2021, cuando estaba participando de ‘Mira Quién Baila’, entrevistamos a Aleyda en donde nos llamó la atención dos cosas:

La primera fue la necesidad de una nueva etapa en su vida, donde ya no entraba el ‘conformismo’ y nos lo expresaba así. “Yo creo que me he minimizado a través de los años, como que logré bajar de peso y como que con esto es suficiente, gané ‘Nuestra Belleza Latina’ y me dije: esto es suficiente. Entré a la televisión y es suficiente, y ahora me pregunto, ¿por qué?, ¿por qué yo tengo esta mentalidad de ponerle techo a mis sueños?”

La segunda, sus sueños tan diferentes a lo que estaba haciendo en la actualidad, ¿cuáles? “Siempre me imaginé hablando, cantando, actuando y hasta bailando, por qué no. Quiero todo, quiero expresarme por todas partes”, nos dijo.

Nos comunicamos con Univision para tener una reacción o respuesta de por qué decidieron terminar su relación laboral con Aleyda Ortiz, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

MIRA AQUÍ LO QUE NOS DECÍA ALEYDA ORTIZ SOBRE SUS SUEÑOS:

