Angelique Boyer confiesa los motivos por los que decidió alejarse de las telenovelas por un tiempo

Tras su exitosa participación en la telenovela ‘Vencer el Pasado’, Angelique Boyer rompió el silencio para asegurar que por el momento no tiene pensado regresar a las pantallas de televisión y respondió a quienes la han llamado “Payasa” por rechazar varias propuestas para protagonizar otra telenovela.

La contundente respuesta surge luego de que Martha Figueroa asegurara en el programa de Unicable ‘Con Permiso’ que la actriz habría rechazado participar en importantes proyectos de Televisa como ‘La Mujer del Diablo’, que estará bajo la producción de Carlos Bardasano, así como una nueva versión de ‘Amarte es mi Pecado’ de la productora Giselle González, con quien supuestamente habría quedado en malos términos cuando grabó ‘Imperio de Mentiras’.

Para terminar con las especulaciones sobre los verdaderos motivos por los que ha decidido descansar su imagen por un tiempo, la novia de Sebastián Rulli rompió el silencio y durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram aclaró que esta decisión llegó debido a que durante la pandemia había trabajado en dos proyectos seguidos, por lo que ya era tiempo de tomarse un descanso.

“Normalmente lo que yo hago es entre un proyecto y otro dejo pasar un año, porque es bueno para mí, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera“, mencionó.

Aclaró que no le gusta decirle que no al trabajo, pero en estos momentos de su carrera es preferible esperar un poco, pues le gustaría dar vida a un personaje que cumpla con todas sus expectativas y sorprenda al público.

“No se trata de decirle que no a todos los proyectos, simplemente creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacio que debemos ocupar en tiempos correctos. No estar en pantalla para mí es bueno y estoy ansiosa porque llegue un proyecto con una historia que me encante y que me rete como actriz, que ustedes vean una evolución“, agregó en la transmisión que fue retomada por otros medios como Univision.

Y sin más, pidió no hacer caso a los rumores que surgen sin fundamento, pues solo se trata de información falsa.

“No crean esos encabezados que han puesto muchas palabras en mi boca. Han dicho que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos“, puntualizó.

