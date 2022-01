Muere actor Pete Smith, uno de los orcos en “El Señor de los Anillos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Pete Smith murió este sábado en su Nueva Zelanda natal a la edad de 63 años, según ha confirmado uno de sus seis hijos en declaraciones a la revista Stuff. Poumau Papali’i-Smith ha explicado que su padre llevaba mucho tiempo enfermo y que el tratamiento de diálisis al que se había sometido durante los últimos seis años le había pasado factura, aunque la causa de su muerte ha sido una infección que contrajo recientemente. Pete Smith era conocido por su papel como uno de los orcos de “El Señor de los Anillos“.

“En los últimos dos años también se le diagnosticó demencia. Empezamos a hacer la diálisis en casa, pero en las últimas semanas (el actor Pete Smith) sufrió una infección contra la que luchó durante las últimas cuatro semanas de su vida”, dijo su hijo. Pete, quien interpretará uno de los orcos en “El Señor de los Anillos” murió el sábado. “Estamos contentos de que no haya tenido que sufrir más”, añadió.

Pete Smith debutó en la gran pantalla con la película de ciencia ficción neozelandesa de 1985 ‘The Quiet Earth’, por la que ganó un GOFTA, y siguió actuando en muchas otras producciones como ‘The Flight of the Albatross’, ‘What Becomes of the Broken Hearted’ y ‘The Boys’. En 2003 tuvo la oportunidad de participar en “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey” como un orco.

También trabajó a menudo en televisión y en 2006 ganó un premio Air New Zealand Screen a mejor actor de reparto por su papel en la serie dramática ‘The Market’. Detrás de las cámaras, Pete Smith ayudó a crear documentales basados en su amor por la jardinería y la cultura maorí, como ‘Maramataka’.

“Siempre estaba en la comunidad filmando documentales con los talentos locales de aquí con su programa de jardinería”, ha afirmado el hijo de Pete Smith, que espera que se le recuerde de la siguiente forma: “No era más que un hombre de campo, que anteponía a todos los demás a sí mismo”.

