Horóscopo de febrero 2022: qué auguran los astros este mes para tu signo del Zodiaco

ARIES

Tus planetas este mes. Con tres planetas en la zona once de tu rueda zodiacal desestructurarte es la gran movida de este mes. En tu trabajo imprevistos y cambios a partir del 19. Arriésgate y deja que lo viejo le dé lugar a lo nuevo. Aún con agenda apretada te vas a sentir libre como nunca.

Dónde tomar acción. Júpiter y Neptuno en tu signo traen a tu vida inmejorables condiciones de evolución espiritual. Si te quedas atada solo al deseo de ganar no vas a ver los puentes por los que tu conciencia está avanzando tan significativamente.

Amor y sexo. Con tu amor a todo o nada, pasión y emociones sin filtro. Si pones blanco sobre negro se va a poner en relieve el afecto más genuino. Si te callas esa intensidad se va a ir para el lado de la competitividad y los celos. Ábrete a tu sentir más profundo.

El desafío del mes. Escucharte solo a ti misma puede hacerte entrar en laberintos. Lee lo que te dice el entorno.

La oportunidad del mes. ¡Tus sueños reveladores!

Tu aliado. Escorpio pide reconciliación.

TAURO

Tus planetas este mes. Saturno y Mercurio en la zona del trabajo te van a llevar a desarrollar exitosamente lo que te propongas. En menos tiempo vas a lograr mejores resultados. “No importa lo que cueste voy por lo más exitoso” es la frase laboral para este mes. Recompensas económicas a partir del 16. Sé clara en relaciones con quienes trabajas, cuidado con luchas de poder.

Dónde tomar acción. Con la luna en cinco tus pensamientos afirman tu “yo”, tus acciones potencian tu autoestima. Te animas a mostrar tu creatividad sin pudor. Fértil para gestar hijos, proyectos y todo lo que lleve tu marca. Si tienes hijos con ellos sorpresas que emocionan.

Amor y sexo. Llega la armonía afectiva que necesitas pero ¡ojo! Tal vez lo haga por el lado que menos imaginas. Todo para disfrutar.

El desafío del mes. No le pongas techo a tu esfuerzo, pero valora tu sabiduría, tu tiempo, tus recursos.

La oportunidad del mes. Con amigos un proyecto inesperado.

Tu aliado. Acuario hace un gesto de entrega absoluta.

GÉMINIS

Tus planetas este mes. Con Urano en doce y con fuertes planetas en zonas de agua dentro de tu rueda zodiacal vas a explorar la dualidad como nunca antes. Con tu ingenio y tu mente aguda y analítica vas a leer entre líneas los mensajes del cielo encontrando respuestas de esas que marcan un tiempo de iniciación.

Dónde tomar acción. Tu palabra cargada de saber atrae y abre conciencias. Excelente para escribir, para publicar, para transmitir tu conocimiento en las redes. Vas a estar expuesto, parado en la cima, con magnetismo y misterio. Además, cambios coloridos y estimulantes en casa.

Amor y sexo. Las dudas se diluyen. Con tu pareja buen humor, mejores vientos, mas adrenalina. Lo que ponía en riesgo la conexión y la entrega desaparece como por arte de magia. Viajecito corto pero perfecto.

El desafío del mes. Darte cuenta que luchar por el poder provoca impotencia.

La oportunidad del mes. Importante noticia laboral, la esperabas, la vas a disfrutar.

Tu aliado. Piscis te da el mejor consejo.

CÁNCER

Tus planetas este mes. Con Mercurio en la casa ocho de tu rueda zodiacal vas a estar pudiendo ponerle palabras a todo lo que habita en las zonas más profundas de tu psique donde se libran las batallas más intensas de tu privacidad. Un viaje sanador si te atreves a seguir el camino de soltar lo acumulado.

Dónde tomar acción. Marte y Júpiter acompañando tu área laboral indican oportunidades que amplían tu campo de operatividad. ¿Algo independiente? Avanzar es la consigna de este mes y si es con riesgos incluidos mejor. Sorpresas a partir del 19.

Amor y sexo. Foco de realidad a tus relaciones afectivas. No vas a tolerar planteos ilusorios ni espejitos de colores. Un examen furibundo a tu pareja para este mes que viene con algunas pruebas en los temas del amor.

El desafío del mes. Mira qué te está mostrando aquella persona con la que más disientes. Te va a estar haciendo de espejo.

La oportunidad del mes. Contactos perfectos en el momento perfecto.

Tu aliado. Aries busca conquistarte.

LEO

Tus planetas este mes. Con la luna en Virgo vas a estar separando rigurosamente lo que sirve de lo que no sirve, lo tóxico de lo nutritivo. Si no haces esta tarea por voluntad propia se van a presentar todo tipo de situaciones que te obliguen a ordenar tu cotidiano, tu alimentación, tus roperos y todo. Ya sabes que lo que viene de afuera viene con sacudón incluido.

Dónde tomar acción. Final de demoras en temas legales y nuevas y buenas posibilidades para todo lo referido a finanzas conjuntas. Importante todo el mes acuérdate de esta frase: “Para tener energía, no hay que retener, no hay que controlar”.

Amor y sexo. Truque potente de la mano de la total sinceridad. Si el motor estaba apagado en el amor se encienden todas las sirenas. Prepárate: ¡aburrirte no es la opción!

El desafío del mes. Confía en tu sabiduría interior, mantente serena en el medio del caos, donde sea que este se presente.

La oportunidad del mes. ¡Objetivos cumplido!

Tu aliado. Piscis te da una clase de generosidad.

VIRGO

Tus planetas este mes. Exigencias mayores con Saturno y Mercurio en la zona del trabajo. Hasta el 21 algunas situaciones pueden atentar contra tus reglas de juego. La meticulosidad va a ser el recurso perfecto para no extraviarte. La educación y la cultura van a formar parte de un cotidiano lleno de arte.

Dónde tomar acción. Una especie de romance con imágenes y con memorias que estaban resguardadas en tu más escondida intimidad. El pasado sale a tu encuentro, viene a buscarte. Tu casa se embellece porque tu alma se está embelleciendo. Lo que pasa adentro de una se refleja en la casa, siempre.

Amor y sexo. De “parabienes”. Vas a encantar, vas a seducir. ¿Un amor secreto? Tal vez sea esta la experiencia que necesitas. No le tengas miedo a lo que aparezca. Aquí también el pasado se puede presentar en cuerpo y alma.

El desafío del mes. No idealizar.

La oportunidad del mes. Recompensa en tu trabajo y un ofrecimiento que nunca hubieras imaginado ¡Todo a favor!

Tu aliado. Aries libera tus pudores.

LIBRA

Tus planetas este mes. Con tres planetas en la zona cinco de tu rueda zodiacal va a salir a relucir tu “yo inventor” en cada cosa que hagas. En tu trabajo desafíos que no aceptaste antes vuelven a aparecer en el escenario de posibilidades. Atrévete a ir por ese emprendimiento arriesgado, si lo haces: éxito y enorme bienestar.

Dónde tomar acción. La figura de tu padre se pone de relieve, en tu interno o en lo concreto con él aclaras tantos. Finalmente te plantas diferente dentro de tu familia y esto hace que cada uno se reubique diferente dentro del equipo que conforman. Alivio ancestral, alivio sanador.

Amor y sexo. Con más entrega y con los pies en la tierra vas a estar tocando el cielo con las manos. Con tu amor los mejores momentos. Un viaje para darle más emoción a este presente afectivo tan esperado.

El desafío del mes. Elige ser constructivo.

La oportunidad del mes. Enamórate de tu idea, implícate plenamente en su realización.

Tu aliado. Tauro te enseña que la belleza no envejece.

ESCORPIO

Tus planetas este mes. Con Venus en cuatro vas a disponer de un rincón donde crear belleza, placer y confort en tu hogar. Mes para relajarte y para disfrutar con quienes compartes tu refugio. Ojo, gastos extras en casa, cuidado con las tentaciones en cosas materiales que son innecesarias.

Dónde tomar acción. Con la luna en once tu mirada puesta en un futuro laboral diferente. Todavía amasando la idea, haciendo los contactos necesarios, pero ya el cambio está tejido en el astral. Dale tiempo al tiempo para que la transformación se vaya haciendo con naturalidad y sin presiones. En varias actividades a la vez.

Amor y sexo. Dale lugar a la escucha de lo que tu amor necesita expresar. Con tu pareja en el preámbulo de un compromiso mayor de altísima trascendencia.

El desafío del mes. Acuérdate: cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor.

La oportunidad del mes. Preguntas importantes traen respuestas importantes. No te calles.

Tu aliado. Tauro te permite pensar en libertad.

SAGITARIO

Tus planetas este mes. Más de una propuesta y muy buenas perspectivas laborales a partir del 13. Ya en puerta un proyecto en el que Urano va a ser la gran estrella (lo inesperado, lo creativo, lo absolutamente novedoso). Tú con competencia y magnetismo combinando tus intereses y tu energía con intereses y energías de otros. La clave va a ser el trabajo en equipo.

Dónde tomar acción. Se ordenan tus papeles y se legaliza algo importante: un título de propiedad, un contrato, una tesis, una función laboral de más autoridad. Tal vez todo eso junto. En paralelo encuentros disfrutables con amigos que te cuidan y te miman.

Amor y sexo. Las dudas se diluyen. Buena comunicación. Con tu amor gimnasia emocional de alta intensidad que involucra mucha diversión y acercamientos que afianzan la relación.

El desafío del mes. No te hagas trampas a ti mismo.

La oportunidad del mes. Emanando y atrayendo poder.

Tu aliado. Acuario en sintonía con tus convicciones.

CAPRICORNIO

Tus planetas este mes. Con Júpiter y Neptuno en tres lo que digas, lo que escribas, lo que enseñes sensibiliza y permite a otros encontrar sentido y dirección. Déjate impregnar por los símbolos, por los sueños, por las señales. Tal vez se te ocurra investigar en algún tipo de conocimiento vinculado con ciencias ocultas ¿Geometría sagrada?

Dónde tomar acción. Una entrada extra de dinero que no esperabas apunta a que crezca tu estabilidad en este sentido. Ojo: hasta el 16 no salgas de garante, cuidado con la pérdida de documentos. Además, charlas con hermanos importantes que no se pueden postergar.

Amor y sexo. Aumenta tu sensualidad y tus ganas de abrirte al amor con menos prejuicios. Los dioses del olimpo te invitan a crecer en el deseo con tu amor. Si no estás en pareja atraes miradas y hasta un encuentro que te va a dejar despeinada y feliz.

El desafío del mes. Un gesto de serenidad.

La oportunidad del mes. Espacios laborales extra/ordinarios.

Tu aliado. Virgo es un referente.

ACUARIO

Tus planetas este mes. Con la luna en ocho vas a estar descubriendo el misterio y la majestuosidad que significa finalizar un determinado ciclo. Vas a estar entrenando con ti mismo tu capacidad terapéutica liberando verdades que dolían. Maestría de sanación todo este mes. No te la pierdas.

Dónde tomar acción. Mes laboral de múltiples opciones. Concéntrate para ver cuál es el camino mejor. Júpiter y Neptuno (que no son planetas prolijos, pero sí expansivos) pueden generar cierto caos si no sigues tu intuición. Si la sigues tus finanzas y tu trabajo nutrido y muy bien abastecido.

Amor y sexo. Despéjate de la tendencia a escapar. Atrévete a enfrentarte cara a cara con tus miedos a la entrega y un intercambio vital y potente te puede sorprender con tu amor o con alguien que se convierta en tu amor.

El desafío del mes. Escuchar atentamente tu adentro y tu entorno.

La oportunidad del mes. Asenso profesional y un toque de popularidad.

Tu aliado. Capricornio reactiva tu vocación.

PISCIS

Tus planetas este mes. Con Venus y Plutón en el área laboral respeto de otros, recompensas anheladas y enorme magnetismo. Confía en tu experiencia, vas a ganar, vas a expandir tu influencia en tu área. También: alguien del trabajo puede sumarle a tu vida cotidiana adrenalina y encanto. ¿Proyectos laborales que involucran un toque de amor? Prepárate.

Dónde tomar acción. Limpieza en casa y una panorámica familiar sin distorsiones. En la relación con hermanos se destraba una energía que venía atorada. Fluye la emoción, fluye el diálogo, cambia el paradigma.

Amor y sexo. Con Venus en Capricornio la frase es: “Al pan pan y al vino vino”. Si vas por camino derecho sin perder tu energía en espejitos de colores ese magnetismo que irradias va a llamar a tu campo emocional. Lo mejor: buena compañía y amor sin barreras.

El desafío del mes. Desapegarte de lo irrelevante más allá de toda tentación.

La oportunidad del mes. Expresas autoridad en un equipo de trabajo.

Tu aliado. En Tauro una base de apoyo sólida.

Por Ana Bilsky

