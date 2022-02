Si tienes preguntas, comunicarse con el IRS será casi imposible esta temporada de impuestos

La gran cantidad de trabajo que tiene el Servicio de Impuestos Internos (IRS) la imposibilita de poder atender a los contribuyentes en esta temporada de impuestos, por lo que ha dejado en claro que en caso de ser necesario el único contacto que tendrán con quienes lo requieran será por correo electrónico.

“Esperamos que nuestras líneas telefónicas se bloqueen en el futuro previsible”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en un encuentro con medios de comunicación hace unos días. Rettig añadió que la demanda de atención por parte de los contribuyentes ha aumentado significativamente.

De acuerdo con el Defensor Nacional del Contribuyente, división independiente del IRS, la demanda de llamadas alcanzó un récord durante el pasado año fiscal, cuando los estadounidenses realizaron 282 millones de llamadas telefónicas a la agencia tributaria. De esa cantidad de llamadas únicamente se respondieron el 11%.

Tras lo anterior los estadounidenses que piensan cumplir con sus obligaciones fiscales deben tener sumo cuidado a la hora de elaborar su declaración de impuestos, ya que no tendrán un asesor del IRS que los pueda guiar en el proceso.

Hasta el momento, la agencia federal tiene una acumulación de casi cinco millones de cartas físicas y correos digitales de los contribuyentes y contadores. Aunado a esta cifra, el IRS tiene una acumulación de seis millones de declaraciones de impuestos individuales sin procesar, según Defensor Nacional del Contribuyente.

Por cómo está la situación, se estima que el IRS tarde alrededor de seis meses en poder contestar a los contribuyentes, quienes corresponden a temporadas de impuestos pasadas, en especial a la 2020.

Ante la situación que se vive, un grupo bipartidista de 200 legisladores, encabezado por el Senador Bob Menéndez y el Senador Bill Cassidy, pidieron al gobierno federal ayuda por medio de una carta para que se saquen adelante las declaraciones correspondientes al 2020.

Yesterday I led more than 200 of my colleagues in calling on the IRS to improve the tax filing process for hardworking Americans. Today, we got an immediate response that they've heard our concerns and are working on making some changes. https://t.co/FYt60Q0c6U