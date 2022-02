La trilogia Canelo-GGG está cerca: Eddy Reynoso reveló qué debe hacer Golovkin para que Saúl Álvarez acepte la pelea

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl Álvarez–Gennady Golovkin, parte III, es una pelea esperada por gran parte de los fanáticos que siguen a ambos boxeadores. Y parece que no es tarde para que se concrete, según las últimas declaraciones de Eddy Reynoso, entrenador del Canelo.

Para Fight Hub TV, Reynoso señaló que la pelea entre Saúl Álvarez y Jermell Charlo es la más atractiva para él. No obstante, cuando fue cuestionado acerca de “GGG”, no le cerró las puertas. Al contrario, dijo que es lo que debe pasar para que el combate se pacte en los próximos meses.

“Vamos a ver si se puede hacer algo en mayo o en septiembre. La verdad Golovkin ya no ha levantado la mano para pelear con el Canelo, pero está latente una trilogía“, aseguró.

Eddie Reynoso apunta hacia Charlo, sin perder de vista a GGG https://t.co/UlDz1Z607B a través de @YouTube

Video Reportaje sobre el posible Charlo vs Canelo disponible por medio de nuestro canal de Youtube: Boxing Studs pic.twitter.com/55IRhMCkwU — SC Boxing Studs Noticias (@BoxingStuds) February 2, 2022

¿Cuál sería la condición de este combate? Que se de en las 168 libras, a diferencia de los anteriores que fueron pactados en las 160 libras (peso mediano).