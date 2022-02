Lily James usó prótesis en sus pechos para interpretar a Pamela Anderson en la serie “Pam & Tommy”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La serie “Pam & Tommy”, que se estrena hoy miércoles, documenta la filtración de un video sexual que Pamela Anderson y Tommy Lee grabaron durante su luna de miel después de que la cinta fuera robada, junto a su caja fuerte, del sótano de su casa de Malibú en 1995.

Cuando se hicieron públicas las primeras imágenes promocionales hace unos meses, resultaba casi imposible reconocer a Lily James y Sebastian Stan caracterizados como la ex estrella de la serie de televisión “Baywatch” y el baterista del grupo Mötley Crüe, y no era para menos.

La producción se gastó alrededor de $100,000 dólares tan sólo en prótesis para los dos actores protagonistas, y uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó el departamento de maquillaje y efectos especiales fue recrear los pechos de Pamela, de tal forma que rindieran homenaje a la belleza natural de la explosiva rubia sin desviar la atención de la actuación de Lily. View this post on Instagram A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

Al final se optó por crear una especie de coraza de la talla 34DD que le colocaban a James durante las cuatro horas que tardaba en transformarse en Pamela y que llevó puesta en todo momento frente a las cámaras, según explicó el diseñador de efectos especiales y maquillaje Jason Collins al periódico The Post, para aclarar que Lily no mostró en ningún momento sus propios pechos en las escenas de desnudos. También se utilizó una prótesis para agrandar su frente y que se pareciera más a la de Pamela, y se puso una dentadura falsa para emular su característica sonrisa. View this post on Instagram A post shared by Lily James (@lilyjamesofficial)

