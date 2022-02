Postal legendaria: Miguel Herrera y Tom Brady se sacaron una icónica foto y así bromeó el ‘Piojo’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de que deja los campos de juego, Tom Brady nunca dejará de ser una leyenda del deporte y dejará un legado de tradición y mucha admiración por parte de sus seguidores, algunos de ellos otras personalidades importantes del deporte como es el caso de Miguel Herrera, quien tuvo una anécdota bastante curiosa y divertida con el quarterback.

Y es que cuando dirigía a la selección de México, en 2014, el ‘Piojo’ pudo conseguirse cara a cara con Brady, con el que además pudo sacarse una fotografía y vivir un momento bastante peculiar.

¡QUÉ FORTUNA LA DE 'PIOJO'! 😂



En 2014, la Selección Mexicana coincidió con los Patriots en el Gillette Stadium 🏟️



Y Miguel Herrera compartió su foto con Tom #Brady



"Él me pidió una foto, no sé quién es ni si ha ganado algo, pero le hice el día al chavo" 😅😆 #NFLxFOX pic.twitter.com/8IR3ZrHr5Q — FOX Impacto NFL (@FOXImpactoNFL) January 29, 2022

El ahora técnico de Tigres contó a través de sus redes sociales que la selección de México se encontraba entrenando cerca de una cancha en donde también estaban entrenando los Patriotas y en una oportunidad que fue al baño se topó de frente con Brady.

“La Selección Mexicana entrenaba en una cancha alterna porque no nos dejaron hacerlo en el estadio porque llovía, en la cancha de al lado estaba los Patriotas. En ese pasillo de la fotografía hay letreros de ‘No Photos’ y una señora que en todo momento lo impedía”, relató Herrera.

“Voy al baño en los vestidores y cuando voy de regreso al entrenamiento me lo encuentro de frente a este chamaquillo que me pidió la foto. Se acercó la señora y yo le dije: ‘A ver, el chamaco es el que me está pidiendo la foto, dígale que no’, pero yo todo lo hablaba en español y ella no me entendía, Tom Brady solo sonreía y al final nos dieron permiso”, comentó ‘El Piojo’.

Tras la icónica fotografía, el técnico mexicano confesó que para él, Brady es el mejor de todos los tiempos al tener un récord histórico, siendo el único jugador en la NFL en poseer siete anillos campeonatos Vince Lombardi.

