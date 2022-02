Agenda de eventos: diversión para todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Festival del jazz en el Soraya

Esta semana comienza el primer festival anual Jazz at Naz en el teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge), con un programa que incluye cinco eventos, entre ellos dos de gran relevancia en el escenario principal. Este sábado inicia la serie con Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis. La renombrada orquesta traerá al Soraya su excepcional tono, su inacabable rango de técnicas de trompeta y su creatividad sin límites. Mientras que el pianista cubano, Harold López-Nussa y su cuarteto, con su improvisación inventiva y electrizante, regresan al Jazz Club en The Soraya el 19 de febrero. Sábados 8 pm. Boletos $41 a $86. Informes thesoraya.org.

Foto: The Soraya

Año nuevo en Santa Monica

Para conmemorar el Año del Tigre en el Nuevo Año Lunar, el Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) estará decorado con lámparas de colores dorado y rojo; también habrá disponibles sobres rojos que pondrán a disposición algunas tiendas y restaurantes. Habrá galletas de la fortuna y kits de manualidades para llevar a casa. Estarán disponibles actividades para toda la familia. Gratis (algunos eventos, como las clases de cocina, tienen un costo). Termina el martes. Informes santamonicaplace.com.

Foto: Cortesía

Música hecha arte

Para celebrar los 30 años de Interscope Records, varios ejecutivos de esta disquera repasaron la historia de esta compañía de música innovadora a través del lente del arte visual. Invitaron a varios artistas a seleccionar álbumes y canciones del catálogo de Interscope. El resultado fue Artists Inspired by Music: Interscope Reimagined, una exhibición en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) que explica cómo artistas como Lauren Halsey, Rashid Johnson, Takashi Murakam y Ed Ruscha inspiraron a músicos icónicos de las últimas tres décadas, entre ellos Dr. Dre, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Nine Inch Nails y Lady Gaga. Incluye 50 trabajos que proveen una perspectiva sobre la música más influyente del momento. Termina el 13 de febrero. Boletos $16 a $20; gratis menores de 17 años. El museo cierra los miércoles. Informes lacma.org.

Foto: LACMA

Festival vietnamita

El Tết Festival (Hội Tết Sinh Viên) en el sur de California es uno de los eventos vietnamitas para celebrar el Año Nuevo Lunar más grandes de la región. Para que los visitantes a esta fiesta tengan un mejor entendimiento de lo que es la cultura de Vietnam, esta festividad incluye secciones como el despliegue de la comida tradicional, la presentación de bailables típicos, entretenimiento y exhibiciones culturales. Tendrá lugar en el OC Fair and Events Center (88 Fair Dr., Costa Mesa). Sábado 12 a 5 pm, y domingo 11 am a 5 pm. Boletos $8. Informes tetfestival.org.

Foto: Cortesía

Festival en el Huntington

Las celebraciones del Año Lunar para dar la bienvenida al Año del Tigre tendrán lugar durante dos días en el Huntington Library, Art Museum and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd,, San Marino). Los visitantes podrán participar en una fiesta que incluye la danza del león, demostraciones de artes marciales, de música y arte chinos, actividades manuales y más. Sábado y domingo de 10 am a 5 pm. La festividad tendrá lugar en el jardín Chino del museo. Gratis con el pago de la entrada. Boletos $13 a $25. Informes Huntington.org.

Foto: museo Huntington

Cine en pijamas

El cine El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) tiene un evento especial para las familias este fin de semana. A la proyección de las 10 am, los asistentes pueden ir cómodos a ver “Hercules” en la Pajama Party. Durante este horario, y por un precio especial, los que vayan a este teatro pueden disfrutar en la comodidad de su asiento de un desayuno que incluye un pastelito, cereal, yogur y jugo o café. Y lo pueden hacer vestidos en sus más cómodas piyamas. Sábado y domingo 10 am. Boletos $25. Informes elcapitantickets.com.

Foto: Disney

Poesía al aire libre

Poetas de los alrededores de Los Angeles se reunirán para compartir poemas acerca de la naturaleza en los Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge). La sesión estará moderada por la autora e historiadora Naomi Hirahara y participarán los poetas Traci Kato-Kiriyama, Kenji Liu, Phoebe MacAdams, Mariano Zaro y Gloria Álvarez. La reunión concluye con una invitación a que los asistentes participen en un pequeño taller para escribir haiku. Gratis con el pago de la entrada a los jardines. No se requiere reservación. Sábado 2 a 3:30 pm. Boletos $5 a $15. Informes descansogardens.org.

Foto: Descanso Gardens

Cien años de jazz

El Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) celebra un siglo de una de las figuras más influyentes en la historia del jazz, el pianista y compositor Dave Brubeck, con la presentación de la Dave Brubeck Centennial Celebration en el Segerstrom Hall. Entre los artistas que rendirán tributo a este músico están Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, el Brubeck Brothers Quartet y Dianne Reeves. Viernes 7:30 pm. Boletos desde $39. Informes scfta.org.