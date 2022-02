Los secretos de belleza de nuestros famosos para verse espectaculares

Exclusiva

Una de las promesas más recurrentes al comenzar el año que se hace la mayoría de la gente, es lograr un cambio corporal, ir al gimnasio, alimentarse bien y ¡parecerse a su estrella favorita!

Por eso, nos fuimos a Dermaclinic Center en Miami, donde muchos de nuestros famosos se preparan para una alfombra roja, una premiación, sus shows diarios, conciertos, videos musicales o simplemente para verse bien en su vida diaria ya sea en su sede de la Ciudad del Sol, como en la de New York, y contarte sus secretos de belleza.

¿Quiénes? Francisca Lachapel y Michelle Galván, se hicieron tratamientos shock post-parto, Chef Yisus, Alejandra Espinoza se preparan para las red carpet, Nicky Jam para sus giras, y otros que prefieren ser más privados, pero que te los encuentras en las amplias y modernas salas de Dermaclinc.

En exclusiva hablamos con Catalina Pérez, publicista e imagen de las clínicas de Miam y New York, y nos dio detalles de los que las celebridades se hacen, la tecnología de alta complejidad que utilizan, lo que viene y lo que cualquier persona que quiera verse como sueña puede lograr allí.

-Dermaclinic es el lugar elegido por los que vemos en televisión, en las películas, en los conciertos, ¿qué es lo que buscan las celebridades?

Catalina Pérez: Acá las estrellas y las celebridades lo que quieren son cambios rápidos, porque vienen para prepararse o para una red carpet, para galas, premiaciones, un vídeo musical, una sesión de fotos, una novela, concursos… Les armamos un plan de tratamientos, que los llamamos ‘tratamientos de choque’ que son protocolos especiales, en donde se hacen procesos para bajar de peso, tonificar o así sea a nivel de rostro.

Para imperfecciones en general de la piel, hay un láser muy potente el CO2. También tenemos una alternativa de lifting no quirúrgico. Cuando el artista no quiere entrar a quirófano, porque necesita un lifting rápido, entonces ahí realizamos ese tipo de estiramientos con hilos tensores PDO… Claro, no les puedo decir quienes porque hay quienes no quieren decir qué se realizaron, y acá también somos muy privados en ese tema… Hay también cientos de tratamientos, Dermaclinic tiene un protocolo muy amplio en rostro y en cuerpo.

Alejandra Espinoza. Foto: Univision

-¿Qué se hacen los famosos cuando tienen una alfombra roja donde tienen que entrar en esos vestidos espectaculares o una sesión de fotos?

Catalina Pérez: Empezamos primero por los cuerpos, si van a una red carpet o una premiación, y tienen que tener una figura mucho más estilizada, y perder esos kilitos de más o esas medidas demás, aquí hacemos 2 tratamientos que son un hit, es el Venus Legacy y la carboxiterapia. el Venus Legacy es un potente quemador de grasa, elimina celulitis y tensa la piel al mismo tiempo. La carboxiterapia que es un tratamiento muy antiguo, pero que cuando se hace con las manos indicadas, con la terapista que sabe, y con una buena máquina, porque no todas son iguales y ahí está el gran secreto de Dermaclinic, tenemos una que es bien diferente a todas. Estos 2 tratamientos combinados, eliminan celulitis en tiempo récord, tensan la piel y dan un contorno corporal bien bonito.

Para los que quieren tonificar con esos tratamientos que se demoran un poquito más para tonificar el músculo, y para desarrollarlo, lo hacemos a través de contracciones musculares electromagnéticas. Ahí los artistas, cuando no pueden ir al gimnasio porque tienen un día a día muy agitado, vienen y entrenan en el cuarto, en media hora hacen lo que en el gimnasio en una hora.

Otros casos de recuperación postparto por ejemplo, con Francisca Lachapel y Michelle Galvean; Francisca, antes de regresar a ‘Despiértame América’ le hicimos un proceso de adelgazamiento rápido para que ella llegara a ese gran día con su público. Con el Venus Legacy a ella le va muy bien porque no le dolió, es un tratamiento que fácilmente se hace rápido. Si tiene un día muy agitado, cuidando a su bebé, venía unos 40 minutos, y ya regresaba obviamente pues como su vida cotidiana.

Francisca Lachapel. Foto: Francisca Lachapel

-¿Cómo se sienten cuando ven que son parte del proceso de este cambio como el de Francisca Lachapel o el de chef Yisus, Alejandra Espinoza que vienen a prepararse para una alfombra?

Catalina Pérez: Desde los creadores, las terapistas, el equipo de marketing, aquí todos en Dermaclinic nos sentimos muy halagados que los artistas vengan, nos escojan, a parte de eso que repiten. Ellos vienen, se hacen sus tratamientos para X o Y motivo, pero regresan después en su vida cotidiana, y hasta nos recomiendan con sus familiares y amigos. Es una responsabilidad, pero siempre muy contentos y felices de recibirlos acá.

Chef Yisus Díaz. Foto: Univision

-Las redes sociales nos convirtió a todos en famosos, ¿puede venir una persona no considerada ‘celebrity’ y verse como con filtro, pero sin filtro?

Catalina Pérez: Las transformaciones a nivel corporal y facial sí se pueden lograr, lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que tienes que tener un respaldo de una buena tecnología, de manos especializadas, y también de la continuidad del paciente. Es importante que respeten su complexión, acá en Dermaclinic les aconsejamos mucho a las personas: respete su cuerpo, respeten sus características físicas, no sueñen con ser lo que ven en televisión, en una revista, porque en realidad hay mucho filtro… Sí hemos logrado cambios maravillosos en nuestras clientas, hay personas que tenemos acá desde hace 5, 6 años, clientes que viajan y vuelven a hacerse tratamientos porque viven en otros Estados.

-Vienen muchas novedades para este 2022 dentro de Dermaclinic, y sé que algunos famosos ya estuvieron preguntando…

Catalina Pérez: Para este 2022, hay un tratamiento súper especial acá en Dermaclinic se llama ‘Dermo Lipo Laser’, es una nueva lipo que se hace con un laser especial, en donde la recuperación es inmediata, la paciente sale caminando una vez que se realiza el procedimiento, y también tiene lipo transfer, que esa grasita se saca se puede transferir para diferentes áreas del cuerpo o del rostro, así que es un súper boom.

– ¿Cuáles son esos tips que no pueden faltar frente a cualquier tratamiento?

Catalina Pérez: El mayor consejo que le podemos decir a todos, y siempre se lo repetimos acá los clientes, es que tú eres de responsable de lo que pasa con tu cuerpo una vez salga de Dermaclinic. Acá ponemos toda nuestra maquinaria, toda nuestra tecnología, todo lo que tenemos aquí, ponemos a todas nuestras terapias, a su conocimiento, sus manos que son de oro, pero si la persona sale y no hace dieta, no se alimenta bien, no tiene una vida saludable, no hace ejercicios, así sea simplemente caminar… El mayor consejo es que respetes también el proceso fuera de Dermaclinic, acá vas a estar bien cuidado, pero afuera te cuidas tú.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA CON DERMACLINC COMPLETA EN VIDEO:

