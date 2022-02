Algunas pruebas de COVID-19 en casa proporcionan documentos que pueden utilizarse para demostrar que el resultado es negativo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con los centros de pruebas desbordados por la demanda en medio de un número récord de casos, los estadounidenses se apresuran a demostrar que han dado negativo en las pruebas de COVID-19 a medida que más países, instituciones y lugares exigen la documentación. La mayoría de las pruebas en casa no permiten documentar el resultado, pero un número cada vez mayor lo hace.

Estas opciones implican comprar una prueba autorizada y luego programar una cita con un “supervisor de telemedicina” que observa de forma remota a través de un enlace de vídeo en tu computadora o teléfono móvil, generando un documento oficial de tus resultados. Esto es diferente de otras pruebas en casa que solo te dan el resultado en una tira rectangular, como una prueba de embarazo.

Una de estas opciones es la prueba de tarjeta BinaxNOW COVID-19 Ag de Abbott Laboratories, que se vende solo en línea, ya sea de eMed ($150 por 6 pruebas, que se encuentran en el sitio como “COVID-19 Ag At-Home Test”) o de Optum ($70 para 2 pruebas). Estos precios incluyen el kit de pruebas y la prueba a distancia. Algunas aerolíneas ofrecen enlaces para comprar las pruebas, las que no se venden en las farmacias.

Confusamente, Abbott también produce una prueba de venta libre menos costosa llamada BinaxNow Self Test que no incluye la supervisión y la certificación a distancia. (Un funcionario de la empresa Abbott dijo que, en retrospectiva, habría sido mejor un nombre diferente para el examen supervisado, como “Prueba de Viaje”). En las farmacias solo se vende la versión más económica y sin supervisión. Asegúrate de comprobar antes de comprar para que obtengas la versión que necesitas.

Qured también ofrece una prueba rápida supervisada por vídeo por $39. Otra empresa, Ellume, también anuncia un test con supervisión similar, pero publicó un retiro importante de los productos en octubre de 2020 por producir demasiados falsos positivos en sus pruebas.

A partir del 15 de enero, el gobierno federal ha ordenado que las aseguradoras paguen hasta 8 pruebas en casa por persona al mes, a menos que un médico recete más. Si la aseguradora dispone de una red de farmacias y proveedores preferentes, podrás obtener estas pruebas en casa sin costo adicional. Si compras con un proveedor fuera de la red, la aseguradora cubrirá hasta $12 por prueba, y tendrás que pagar todo lo que supere esa cifra. Y si la aseguradora no ha establecido ninguna red de proveedores preferentes, debe reembolsarte lo que le cobre la farmacia o la tienda.

Ni la declaración inicial del gobierno sobre estas nuevas normas, ni un documento de preguntas y respuestas relacionado, abordan específicamente las pruebas en casa supervisadas, que cuestan más que las no supervisadas.

El gobierno también planea poner a disposición cientos de millones de pruebas en casa de forma gratuita.

Si prefieres una prueba PCR, que es más precisa que una prueba rápida de antígenos, algunas empresas, incluyendo LetsGetChecked, te permiten tomar tu propia muestra en casa y enviarla por correo a un laboratorio. Algunas compañías aéreas ofrecen enlaces a pruebas de COVID-19 por correo o supervisadas, pero asegúrate de comparar los precios de estos enlaces con los precios que indica el fabricante.

Otra opción similar es Pixel de Labcorp, que tanto Walgreens como CVS ofrecen por $125, pero ambos se agotaron a principios de enero.

Empresas como Vault, asociada a Hawaiian Airlines, te envían un kit de PCR a domicilio; tú envías el kit con tu muestra de saliva después de que un agente te observa a distancia mientras tomas la prueba.

Esta lista no está completa, y con frecuencia salen al mercado nuevas opciones, así que busca la opción que más te convenga para documentar que no tienes el virus.

