Mujeres de diferentes rangos luchan contra la trata humana

La concejal y presidenta del ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles, Nury Martínez, contó ayer en un video de Instagram en vivo que desde niña sabía que la prostitución era un problema en su comunidad del Valle de San Fernando.



No obstante, agregó que fue ya como adulta que se encontró con una situación que la dejó perpleja.



Poco después de haber sido elegida como concejal, en 2013, fue invitada por agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) a ser testigo de un operativo contra la prostitución en la ciudad de Van Nuys.



Aceptó y casi a las 9:00 p.m., cuando llegó al lugar —que era un estacionamiento público entre los bulevares Sepulveda y Victory— vio que estaba formada una fila de hombres esposados y listos para que les tomaran las huellas dactilares y los ficharan.



Pero lo que más le impactó es que después de la medianoche, las imágenes de prostitutas eran desgarradoras. Se trataba de niñas semidesnudas y eventualmente siendo arrestadas como criminales.



“Entonces, cuando regresé al puesto de mando y vi la fila de chicas arrestadas, me alarmó el hecho de que no estamos hablando de mujeres de 20 o 30 ños… Estamos hablando de niñas. Y eso para mí fue muy perturbador”.



Martínez dijo que ella no cree que ninguna niña, de 12 o de 14 años, esté prostituyéndose por puro gusto.



“Alguien está detrás de esto, ¿quién es? Y cómo podemos encontrar a estas personas porque esas son las personas que necesitan ser encerradas para siempre”, añadió la concejal.



Desde entonces, ha estado involucrada más de cerca en luchar contra la trata de personas —sobretodo cuando este delito involucra a menores de edad.

Aprender más del tema e involucrarse en la ayuda

Para dar más luz al tema, Martínez se reunió ayer de manera virtual con dos mujeres involucradas en luchar contra la trata de personas.



Una de ellas fue Mary David, directora de comunicaciones con Journey Out —una organización que lucha por la supervivencia y la libertad de víctimas de trata de personas— y la reconocida actriz de Hollywood Paris Berelc, protagonista de la serie de Netflix Alexa & Katie.



Berelc dijo que con más tiempo extra en sus manos, debido a la pandemia, decidió investigar más acerca de la trata de personas, ¿qué es? y ¿por qué ocurre?



La joven aseguró que desde muy pequeña supo del tema ya que su madre, originaria de las Filipinas, le contó que cuando era niña una amiga trató de venderla por drogas en su país natal.



“Así que mientras crecía, mi mamá y mi papá nunca bromearon sobre lo que era la trata de personas, me hicieron muy consciente de ello”.



También le impactó saber sobre la experiencia de unos conocidos que hace poco viajaron a Ámsterdam y visitaron el Red Light District, un pequeño vecindario conocido por tener prostitución legal.



La actriz indió que aunque sabía que era legal, eso no significaba que estaba bien.



“Comencé a buscar varias organizaciones y Journey Out fue una de ellas… Me encanta el hecho de que tiene su sede en Los Ángeles y que gran parte de su trabajo es posterior [a los rescates]”, dijo Berelc.



Dijo que entendió que los sobrevivientes de trata no solo pueden regresar a su vida cotidiana después de haber experimentado la trata sino que toma un proceso, y es dicha organización la que se encarga de apoyarlos.

Educar a las futuras generaciones

Berelc, de 23 años, entendió que esta situación puede pasar en cualquier lugar y que con el encierro de la pandemia, se abrió la puerta a un nuevo tipo de tecnología y la forma en que el tráfico de personas se ha desarrollado de manera comercial por internet.



Lo que más le impresionó fue ver que hay tantos jóvenes que desconocen el problema o piensan que no es tan malo como parece.



“Esta situación horrible y al ver que la gente no sabía de es, realmente me hizo querer comenzar a usar mi voz”, dijo Berelc. “Tengo una plataforma [en redes] y tengo una influencia, solo quería usarla para marcar la diferencia y ayudar a educar a las personas y asegurarme que sepan exactamente lo que está pasando”.



Desde entonces, tiene el número de la línea Nacional contra el Tráfico Humano, 1(888) 373-7888, en sus redes sociales y con la colaboración de Journey Out están llevando más información a diversas comunidades.



Por su parte, la concejal Martínez dijo que lo más impresionante ha sido ver que las sobrevivientes de trata humana enfrentan carencias graves, como carecer hasta de un cepillo de dientes. Por ello, actualmente colabora con tres organizaciones locales para que los sobrevivientes tomen los productos de higiene que necesiten.



Mary David indicó que cuando entran clientes a la organización algunos llegan solo con una camisa puesta y hasta sin zapatos.



“Entonces, llegar y recibir los artículos que nos traen, que son una variedad de artículos de tocador y productos de higiene, realmente son los peldaños para tener cosas tangibles que puedan hacerlos conectar con su sentido de una nueva vida”, dijo David. “De muchas maneras su humanidad realmente les ha sido arrebatada y esas pequeñas cosas realmente hacen una gran diferencia”.



Martínez dijo que en un día cualquiera en Los Ángeles, alrededor de 10,000 personas son traficadas a través de la ciudad. Por esta razón se le pide a los miembros de la comunidad ser cautelosos para el próximo fin de semana que se celebrará el Super Bowl.



Agregó que por medio de una campaña intentan concientizar a otros, principalmente en aeropuertos y aerolíneas, sobre este tema.



Indicó que las personas que se descubran en medio del tráfico humano pueden ser encarceladas y recibir condenas de varios años de cárcel.



“En 2020, Miami fue sede del Super Bowl y hubo un tipo que fue atrapado por la policía de Miami traficando mujeres. En enero fue procesado y condenado a 25 años por lo que estaba tratando de hacer”, dijo la concejal.

Para ayudar en la lucha con la trata humana visite https://www.instagram.com/journeyoutla/