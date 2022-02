Sin sostén, Karol G luce sus atributos al posar con un original chaleco de jean

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G sabe muy bien cómo lucir sexy con sus originales atuendos, y ahora se dejó ver antes de dar un paseo en auto, publicando en su cuenta de Instagram fotografías en las que posa con holgados jeans y un chaleco de la misma tela que, abierto, dejó ver que no llevaba sostén. Las imágenes ya superan los cuatro millones de likes, reflejo de su gran popularidad.

A bordo del vehículo y acompañada de su amigo Daiky Gamboa, Karol hizo un homenaje a uno de sus grupos favoritos, RBD, y cantó muy emocionada el tema “Tras de mí”, pidiendo a sus fans que, a manera de comentario, escribieran en su última foto de Instagram el mensaje “RBD por siempre”.

Sin embargo, Karol G no deja de trabajar en su propia música, y a través de una fotografía dejó ver que ya trabaja en un nuevo sencillo, colaborando con Ryze y bajo la supervisión del productor Ovy On The Drums (Daniel Oviedo); el mensaje que este último escribió junto a la imagen fue: “Este junte jamás te va mentir !!! Ishhh 🔥 Siempre vamos a darles música increíble de eso de trata… 🙏🏽🌏🐨” View this post on Instagram A post shared by OVY (@ovyonthedrums)

