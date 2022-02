 Lisa Buckwitz: la campeona olímpica de Alemania en bobsleigh que posa como modelo en Playboy

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La atleta olímpica de Alemania Lisa Buckwitz, ganadora de la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, fue portada de las ediciones de Alemania en la revista Playboy durante los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022.

“Toda mujer tiene permitido mostrarse desnuda y nadie debe avergonzarse de su cuerpo. Yo, por ejemplo, estoy más musculada, ¿y qué? Quería mostrar que este también es el cuerpo de una mujer. No tengo que esconderme como una atleta competitivo”, publicó Lisa Buckwitz en Instagram compartiendo su portada de Playboy.

“Soy la única participante olímpica alemana que ahora posa desnuda en ‘Playboy’ para los Juegos Olímpicos. Fue realmente un honor para mí cuando recibí la solicitud de ser fotografiada después de tantas mujeres alemanas exitosas que posaron para ‘Playboy”, reconoció Lisa Buckwitz en declaraciones al diario ‘Bild’.

Una de las características físicas más resaltantes de la campeona olímpica ha sido su tatuaje de la diosa Atenea. “Tengo un tatuaje en el lado izquierdo de las costillas. Esta es la diosa Atenea con los anillos olímpicos. Me hice este tatuaje justo después de los juegos de 2018”.

“Mi entrenador siempre dice que soy una guerrera porque lo doy todo en el entrenamiento y siempre me esfuerzo más allá de mi punto de dolor. Por un lado porque gané el oro en los juegos de 2018 y por otro lado en conexión con Atenea, la diosa de la batalla y la sabiduría. No solo quería tatuarme los anillos porque todo el mundo siempre hace eso”, dijo la deportista alemana.

Buckwitz, de 27 años de edad, también afirmó que no le importa lo que digan las personas sobre ser la portada de la revista Playboy y que no tiene nada que mostrar o probarle al mundo. Ahora la atleta alemana buscará su segunda medalla de oro en una cita olímpica invernal. View this post on Instagram A post shared by Lιѕa Вυcĸwιтz OLY (@lisa_buckwitz)

