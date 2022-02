‘Despierta América’: El milagro de Víctor Santiago, productor general del show, y el Doctor Juan Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como parte de lo festejos del 25 aniversario de ‘Despierta América’, el show de las mañanas de Univision ha decidido homenajear y contar las historias no solo de quienes ves a diario delante de cámara, sino también aquellos que crean la magia del programa.

Detrás de cada empleado de ‘La Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’ hay una historia, y la que presentaron este lunes realmente terminó conmoviendo a todos sus compañeros y los televidentes. Se trata de Víctor Santiago, productor general del show, quien hace par de años vivió un milagro junto al doctor Juan Rivera.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

¿Cuál? Cuando sin una razón, sin síntomas, sin nada que hiciera creer que estaba pasando algo malo, el doctor Juan le pidió a Víctor Santiago que se realizara un análisis y así descubrieron que tenía cáncer de próstata silente.

Con lágrimas en los ojos, el productor general, le dio las gracias al doctor de Univision por haberle salvado la vida, por estar ahí, en el momento justo, para que sus dos hijos no se quedaran sin padre.

“i, el que me llamó un día y me dijo: ‘si no llamas mañana al urólogo, te llevo yo'”, explicó Victor Santiago en la entrevista que le hizo Raúl González, en esa mesa original de cuando comenzó el programa, y que quedó guardada en utilería.

Víctor Santiago llegó a Univision como estudiante, con una pasantía para el ‘Show de Cristina Saralegui’, con tres años al aire ya, se convirtió, a los 28 años, en el productor general del programa de las mañanas. Algo que por un lado dijo que fue un honor, pero por el otro, la juventud le jugó cierta resistencia entre los compañeros que ahora tenían un jefe muy joven.

Raúl le preguntó por ese primer día, algo que el puertorriqueño recordó con mucha simpatía una confusión que podría haber terminado como una premonición: pensaron que era el mago invitado.

Solanglee Molina, fundadora de Soul Media, compañía creadora de contenido digital y marketing que tiene, por ejemplo, a su cargo la producción de los exitosos podcast de Jomari Goyso, Carolina Sandoval, Ana Patricia Gámez, entre otros, en ese momento era productora de piso del programa, y quien lo recibió ese primer día, pero no como esperaba.

“Recuerdo esa mañana, la productora ejecutiva me dijo que llegara primero, ese día llegué al set y nadie me conocía, habían invitado a un mago y la productora de piso, que era Solangelee Molina me dijo ‘¿usted es el mago, vamos a maquillaje?’“.

Santiago también confesó que lo más difícil en todos estos años, ha sido cuando algún ejecutivo de turno decide cambiar o alterar el formato de ‘La Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’.

“Cuando el show arranca el show rompe un formato, porque ningún show había abierto con Mariachis, un perro, Costa, era una casa… Cuando algo funciona no lo rompas, ha habido cambios, pero el show vuelve a su esencia“.

Como productor general de ‘Despierta América’, junto a su equipo, y su jefa, Luz María Doria, crean, inventan y se reinventan con la intención de todas las mañanas, más allá de informar, entretener al público.

MIRA AQUÍ LA EMOTIVA ENTREVISTA A VÍCTOR SANTIAGO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•¡Sorpresa! Fernando Arau y Giselle Blondet regresaron a ‘Despierta América’

•‘Despierta América’ anunció y presentó a su nueva conductora

•Francisca Lachapel, Karla Martínez y más talentos de ‘Despierta América’ reaccionan a la incorporación de Jessica Rodríguez