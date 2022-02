‘Pasión de Gavilanes II’: Mario Cimarro y Danna García inspiran a los nuevos ‘gavilanes’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El elenco juvenil de “Pasión de Gavilanes 2” (Telemundo), secuela de estreno el próximo lunes de San, Yare Santana (hija de Michel Brown y Natasha Klauss en la telenovela), y Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo (hijos de Danna García y Mario Cimarro) comparten anécdotas detrás de cámaras que dan una idea del ambiente que se vive en el set.

“El primer día de grabación en un momento decidí salir a caminar a mirar los campers… y vi el de Mario Cimarro y yo ‘¡wow, yo quiero conocerlo!’. Lo pensé tres segundos y lo primero que hice fue ¡toc, toc! (llamar a la puerta). Me abre la puerta una persona que trabaja con él, me dice ‘hola ¿cómo estás?’, Y yo, ‘hola, ¿está Mario?’“, cuenta Juan Manuel Restrepo.

“Y voltea y lo llama, entonces siento los pasos ¡pum, pum! hasta que aparece Mario así en la puerta, todo grande con una sonrisa y me da la mano y me levanta y me monta en el camper. En esa conversación es que él me dijo que él esperaba de nosotros respeto en el set y que fuéramos, no una familia, sino un ‘dream team’; ahí fue la primera vez que escuché ese término, que para nosotros ha sido un símbolo que llevamos”, añade.

Yare Santana, por su lado, recuerda otro momento junto al protagonista de la novela.

“Mario siempre estaba como muy en su silla, en silencio, es muy observador, y de la nada se levanta, viene y se para frente a nosotros y abre los brazos, y yo me quedé así como…

“Miré a Jerónimo como ¿qué está pasando? No entendía si era bueno o malo o había dicho algún comentario, e igual, una sonrisa enorme y nos dice ‘es la primera vez que me dicen tío’ (porque en la escena le decíamos ‘tío’), y sé que se emocionó mucho, tenía hasta los ojos aguados y nos abrazó y fue un momento muy lindo, se me enchina la piel cuando lo recuerdo porque de verdad, fue impactante”.

Para Sebastián Osorio, las palabras de Danna García le hicieron mucho bien.

“Danna es una persona muy especial y se nos ha acercado varias veces donde nosotros estamos a darnos unas charlas motivacionales muy lindas y a decirnos cosas muy lindas como ‘ustedes son la nueva generación que van a generar pasión, risas’; entonces, sean felices con lo que estamos haciendo porque estamos haciendo algo muy importante”, dice Osorio.

