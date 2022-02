¿Debes comprar un seguro para mascotas?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como saben muchos dueños de mascotas, nuestros queridos compañeros pueden sufrir lesiones en cualquier momento.

Mark Bobrow e Isabelle Duvernois sabían que su gato Roscoe estaba gravemente herido cuando notaron que la parte inferior de su pata trasera izquierda colgaba en un ángulo extraño. “Él y nuestro otro gato, Woogie, saltaban dentro y fuera de un agujero debajo de nuestro colchón box spring”, dice Bobrow. “Creemos que se agarró la pierna en un salto, entró en pánico y se la desgarró”.

Roscoe, que acababa de cumplir 6 años, se rompió la pierna en dos lugares y se desgarró los ligamentos del tobillo. Su cirugía, que incluyó la colocación de tornillos en las fracturas y una malla alrededor de los ligamentos, y su estadía en el hospital, analgésicos y otros costos sumaron un total de $6,500 aproximadamente, que la pareja pagó de su bolsillo.

Las lesiones de Roscoe fueron más caras que el promedio.

Los dueños de mascotas podrían incurrir en al menos una factura por atención de emergencia de mascotas en algún momento durante la vida de su mascota que asciende a miles de dólares, dice JoAnna Pendergrass, veterinaria en Atlanta y fundadora de JPen Communications, que se enfoca en la educación de dueños de mascotas. “Por ejemplo, si tu perro se traga un objeto que causa una obstrucción intestinal, el costo promedio para tratarlo es de $3,000, pero podría llegar a $7,000 para una cirugía compleja”, afirma.

El seguro para mascotas puede ayudar a compensar algunos o la mayoría de los costos de un veterinario para que diagnostique, trate y maneje la enfermedad o lesión de una mascota. Y este seguro podría ayudar a los propietarios a evitar tener que tomar la decisión de la “eutanasia económica”: dejar ir a un animal querido porque no pueden pagar una factura tan costosa.

Los proveedores de seguros para mascotas más importantes, que la firma de investigación de mercado IBIS World estimó que tenían el 84 % del mercado de seguros para mascotas en los Estados Unidos en 2020, son Nationwide, Trupanion, Petplan y ASPCA.

La mayoría de los planes cubren perros y gatos, pero algunos también aseguran pájaros y otros animales.

¿Es el seguro para mascotas la respuesta?

Al igual que con un seguro de salud, los planes para mascotas incluyen deducibles, copagos y primas mensuales, y tienen limitaciones de cobertura. Tú mismo pagas las facturas y tienes que esperar el reembolso.

Las primas promedio por accidente y enfermedad costaban $594 al año para un perro y $342 para un gato en 2020, pero los costos aumentan según la raza de tu mascota (cuesta más asegurar a las razas puras porque son más susceptibles a algunas afecciones hereditarias), la edad (los planes generalmente cuestan más anualmente a medida que tu mascota envejece), el código postal (el costo más alto de la atención veterinaria en algunas áreas se tiene en cuenta en tu prima) y la cobertura que elijas. El tratamiento médico para perros cuesta más que para gatos.

Algunos planes, como los vendidos por ASPCA, limitan la cobertura a “costos habituales y acostumbrados” basándose en los precios de los veterinarios de tu zona.

Si estás considerando una póliza, busca cotizaciones gratuitas, términos y condiciones y una póliza de muestra en los sitios web de las aseguradoras. Considera una cobertura con pagos simples basados en porcentajes y sin depender de los juicios de lo que es “razonable”, para evitar dolores de cabeza en el futuro. Averigua cómo podrían aumentar tus primas a medida que tu mascota envejece.

Por ejemplo, otro proveedor de seguros para mascotas, Healthy Paws, te permite elegir tu deducible anual ($100, $250 o $500) y los montos de reembolso (70, 80 o 90 % de los gastos cubiertos).

No tiene límite anual de reclamos y la cobertura incluye accidentes, tratamiento de diagnóstico, atención de emergencia, hospitalización, recetas y cirugía, pero no cubre condiciones preexistentes, esterilización o castración, ni atención preventiva o de rutina.

Para una gata de raza mixta de 1 año en el área de Yonkers, NY, un plan con un reembolso del 80 % y un deducible anual de $250 costará $195 el primer año. Pero si ese gato tiene 4 años, la cobertura será de $235. Si tienes una perra, pagarás $462 el primer año para comprar el plan para un perro de tamaño mediano de raza mixta de 1 año en Yonkers; serán $683 si ese joven perro es un golden retriever.

Si tienes la mala suerte de tener una mascota con una enfermedad o afección crónica costosa, es posible que obtengas un pago positivo de un plan. Pero es una cuestión de suerte; puede que no valga la pena pagar costo de muchas pólizas durante muchos años para un animal saludable en términos generales.

Otras formas de ahorrar en el cuidado de mascotas

Si la idea de pagar un seguro para mascotas no te atrae, abre una cuenta de ahorros dedicada a costos de atención médica imprevistos. Según la Encuesta Nacional de Propietarios de Mascotas de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas de 2020-2021, los dueños de perros gastan un promedio de $242 en visitas al veterinario de rutina y $458 en visitas quirúrgicas al año; para gatos, los promedios son $178 y $201, respectivamente. Puedes agregar suficiente dinero cada año al fondo para cubrir aproximadamente esos costos, por si acaso.

Aquí hay algunas otras opciones:

Pregúntale a tu veterinario qué vacunas puedes omitir. Algunas protegen contra enfermedades graves, pero otras pueden no ser necesarias según las necesidades específicas y el estado de tu mascota, dice Pendergrass, el veterinario de Atlanta.

Protege a tu mascota de los parásitos. Las infestaciones de pulgas y garrapatas pueden causar una anemia potencialmente mortal. Una solución tópica económica contra pulgas y garrapatas puede mantener a raya a los bichos.

Esteriliza o castra a tu mascota. Si lo haces, puedes prevenir problemas de salud, incluidos los cánceres de útero, ovario y testículos. Muchos refugios locales o SPCA locales brindan cirugías de esterilización o castración a bajo costo o sin costo alguno.

