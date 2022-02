AMLO aclara que “no hay ninguna ruptura” con España tras declaraciones de mantener “una pausa”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró que “no hay ninguna ruptura” con España tras declarar hacer “una pausa” en las relaciones con ese país europeo, debido a la corrupción que ha denunciado sobre empresas españolas en México en materia de energía, construcción y turismo.

“Lo que dije ayer es “vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa”. No hablé de ruptura. No. Dije “vamos a serenar la relación”, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto”, dijo.

“No es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español, es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país”, precisó.

El mandatario mexicano volvió a acusar al “poder político” de España de apoyar a empresas que “abusaron de México”, entre las que señala Iberdrola, Repsol y OHL.

“Tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista”, aseguró.

“Solo el análisis de cuánto se llevaron los de Repsol de México en el gobierno de (Felipe) Calderón (expresidente de México), solo de cuánto dinero del presupuesto público obtuvieron y se llevaron de México, ayudaría a comprender de que fue un abuso, lo de OHL era la empresa favorita en el sexenio pasado también española, todo el influyentismo en el manejo del turismo hasta lo más alto del poder de España y de México”, precisó.

Andrés Manuel López Obrador consideró que el Gobierno de España también debería ofrecer disculpas por el comportamiento de sus compañías y de “favorecerse” del presupuesto público de México.

“Nos han ofendido a los mexicanos porque no solo es el que trabajen los altos funcionarios con estas empresas, sino lo que nos cuesta este tipo de relación, estamos hablando de subsidios, dinero del presupuesto que es de todos los mexicanos que, en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblo, se usaba para favorecer a estas empresas”, comentó.

“Deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio, y repito, no es ruptura, es nada más decir ‘ha pasado esto’, y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España”, subrayó.

El mandatario también aclaró que no se trata de “fobia o xenofobia” hacia los españoles, sino de respeto y manejo político.

“No es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político, nada más les recuerdo que ahora se rasgan las vestiduras por lo que dije y el que era el presidente del consejo de Bancomer, que pertenece ahora a empresarios españoles, que era presidente de la campaña pasada, se pronunció en contra mía diciendo que yo era un populista, el presidente del principal banco español en México, incluso el principal banco extranjero que actúan en México, pues cómo se sentían los dueños del país”, afirmó.

Fue la mañana de ayer miércoles 9 de febrero que el presidente tabasqueño causó controversia al señalar “una pausa” con España.

“Una pausa para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que les roben de ningún país. Y hacen bien. Pues tampoco queremos nosotros”, señaló ayer López Obrador en su conferencia mañanera.

Estas declaraciones provocaron la reacción del canciller español, José Manuel Albares, quien pidió a México una explicación a lo comentado por el presidente mexicano.

“Voy a verificar el alcance de estas declaraciones que, entiendo, se han producido en un entorno informal y no responden a una posición oficial, o un comunicado oficial… Habría que preguntar a López Obrador qué quizo decir”, dijo Albares.

“Las relaciones entre México y España son una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. El Gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración así”, puntualizó el canciller español ayer miércoles al término de la reunión conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y Sanidad de la Unión Europea en Lyon, Francia.

Te puede interesar:

· Canciller español pide explicación a gobierno mexicano tras declaración de López Obrador de pausar las relaciones entre ambos países

· AMLO acusa de campaña de desprestigio en su contra tras investigación periodística sobre su hijo mayor

· Salud de AMLO preocupa a México tras cateterismo cardiaco y COVID-19