AMLO acusa de campaña de desprestigio en su contra tras investigación periodística sobre su hijo mayor

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio y de calumnias, tras darse a conocer una investigación periodística donde se afirma que su hijo, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Carolyn Adams, viven en Estados Unidos rodeado de lujos.

“Le he pedido al director de Pemex que aclare bien lo de esta empresa estadounidense que recibe contratos de Pemex y por la cual se hizo todo el escándalo de José Ramón mi hijo y su esposa, toda una calumnia un escándalo sin fundamento, una campaña de desprestigio, claro no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa aunque los dañen, es en contra mía”, afirmó.

El mandatario mexicano aseguró que gracias a que no ha establecido relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios y políticos, tiene la autoridad moral para enfrentar a la “mafia del poder” y salir ileso de las calumnias.

“Afortunadamente, siempre, como decía el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso por eso es muy importante la honestidad, no se puede transformar un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, no se puede enfrentar una mafia de poder sin autoridad moral, la honestidad es el escudo que protege. Si no fuese eso, si yo estableciera relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios, políticos, no tendría autoridad moral ni tendría autoridad política y no podría llevar a cabo junto con muchas mujeres y hombres un proceso de transformación como el que están en marcha porque me tendrían agarrado, no podría yo hablar, no sería libre”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador calificó a los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola como “deshonestos, corruptos y mercenarios” al informar en investigación que su hijo, José Ramón López Beltrán, vivía en una casa en Houston, Texas, Estados Unidos, de un contratista de Petróleos Mexicanos.

“Es Claudio X González (empresario) porque eran los dueños o se sentían los dueños de México con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos sino corruptos y mercenarios capaces de inventar cualquier situación como Loret de Mola, la señora que está con Claudio X González que pertenece al grupo de Aguilar Camín (escritor), Maria Amparo Casar (analista)”, dijo.

El mandatario tabasqueño pidió al periodista Carlos Loret de Mola que dé a conocer cuánto es lo que gana al mes en su medio Latinus y quiénes son las empresas que le pagan.

“Montaron todo esto y de una vez adelanto que le quiero pedir, en aras de la transparencia a Loret de Mola si me puede decir, nos pude decir cuánto gana al mes y quién le paga, voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude de que es su actividad privada porque no es así, es una actividad pública y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas”, señaló.

¡LE PIDE QUE ENSEÑE LOS RECIBOS!



Hoy en la #mañanera el presidente @lopezobrador_ le pide cuentas a @CarlosLoret para que diga cuánto gana y quién le paga.



En honor a la transparencia, claro, para nada es personal. pic.twitter.com/sJm1FdkuCL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 9, 2022

López Obrador también adelantó que pedirá al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que aclaren los recursos que otorga Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) del empresario Claudio X González.

“Como también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que vea al embajador se lo voy a recordar, por qué otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X González”, comentó.

Estas declaraciones del presidente llegan semanas después de que se diera a conocer una investigación de Latinus, encabezado por el periodista Carlos Loret de Mola, y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organismo relacionado con el empresario Claudio X. González, donde se señala que José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, han ocupado dos residencias al norte de Houston, cada una valorada en cerca de 1 millón de dólares.

De acuerdo con la investigación, López Beltrán vivió en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, empresa petrolera con contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con el Gobierno de México.

Tras vivir en la mansión del directivo de Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), López Beltrán se mudó a una residencia nueva en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams, según MCCI.

La primera residencia que López Beltrán y Adams ocuparon, entre 2019 y 2020, pertenecía a Keith L. Schilling, de Baker Hughes, que en agosto de 2019 firmó en Villahermosa, Tabasco, un contrato de Pemex por 85 millones de dólares, según la investigación.

Además, señala el informe, el hijo del presidente viajaría en un automóvil de lujo, valorado en 68,675 dólares, a nombre de su esposa.

La explicación de PEMEX

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, negó este miércoles que la empresa del Estado haya favorecido a la compañía Baker Hughes tras el escándalo de que un hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, vivió en una casa en Texas de un contratista.

“La asociación civil denominada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a la empresa Baker Hughes una asignación directa por 89 millones de dólares”, aseveró Romero en la conferencia diaria de Palacio Nacional.

“Para que quede más claro, en Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas, ni que hayan sido creadas en la presente Administración”, manifestó el directivo de Pemex.

El funcionario también cuestionó la información publicada el sábado pasado en una columna del diario Reforma que señalaba que Baker Hughes obtuvo una ampliación de contrato por 100 millones de dólares en septiembre de 2019 después de la mudanza de López Beltrán.

Romero acusó a la periodista columnista de “desconocer los diversos tipos de contratos” que se dan en Pemex, al asegurar que es un “acuerdo referencial” que permite realizar “órdenes de servicio”.

Admitió que Baker Hughes está en el quinto lugar de las 25 empresas que más le facturan a Pemex, con contratos vigentes por 7,589 millones de pesos (más de 368 millones de dólares).

Pero argumentó que han incrementado las facturaciones de todas las contratistas porque la petrolera del Estado ha incrementado en 48 % su capex (inversiones en bienes de capital).

“Se explican estos incrementos en la facturación porque a nivel mundial Pemex, junto con la empresa Petrobras, la empresa petrolera de Brasil, fueron las únicas empresas (de petróleo) que incrementaron de manera significativa, sobre todo en los años del covid, su gasto de inversión”, sostuvo.

La respuesta de los periodistas al presidente

Durante su programa de radio en la estación 88.1 de Grupo Radio Centro, en la Ciudad de México, la periodista Carmen Aristegui se defendió sobre las declaraciones del mandatario mexicano quien dijo que la periodista es “deshonesta”.

“Dice que soy deshonesta y si el presidente dice que soy deshonesta pues yo le digo que el deshonesto es él porque está haciendo afirmaciones falsas, injuriosas en contra de mi persona, y el presidente dice que soy mentirosa yo le digo que el mentiroso es él porque está afirmando cosas que no se sostienen y bueno pues ahí está este panorama lamentable por los cuatro costados“, señaló Carmen Aristegui este miércoles 9 de febrero.

Por su parte el periodista Carlos Loret de Mola, en su espacio de noticias en W Radio 96.9, señaló que el presidente mexicano se encuentra “desesperado” ante la investigación periodística.

“Pidió cuentas de mi sueldo… Está desesperado el presidente, tirando patadas de ahogado el presidente, ¿y por qué hace todo esto? ¿por qué quiere desviar así la atención? porque quiere que se nos olvide cuál es el verdadero tema, y el verdadero tema es muy sencillo, los lujos de su hijo en Houston, la casona gris de Houston que pertenece a un alto ejecutivo de una empresa petrolera que tiene contratos con Pemex por 151 millones de dólares”, señaló Loret de Mola en su programa de radio de este 9 de febrero de 2022.

