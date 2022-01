AMLO asegura que sus hijos “no tienen influencia” con su gobierno tras investigación periodística

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sus hijos “no tienen influencia” con su gobierno tras revelarse en una investigación periodística que uno de sus hijos, José Ramón López Beltrán, vive con lujos en Houston, Estados Unidos.

“Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar como diciendo son iguales, es lo mismo, ¿dónde está la austeridad?“, dijo.

“Nada más decir primero que en este Gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado, en el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero pero no tiene nada que ver con el gobierno”, añadió desde Palacio Nacional.

Estas declaraciones del presidente llegan días después de que se diera a conocer una investigación de Latinus, encabezado por el periodista Carlos Loret de Mola, y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organismo relacionado con el empresario Claudio X. González, donde se señala que José Ramón López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, han ocupado dos residencias al norte de Houston, cada una valorada en cerca de 1 millón de dólares.

De acuerdo con la investigación, López Beltrán vivió en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, empresa petrolera con contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con el Gobierno de México.

Tras vivir en la mansión del directivo de Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), López Beltrán se mudó a una residencia nueva en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams, según MCCI.

La primera residencia que López Beltrán y Adams ocuparon, entre 2019 y 2020, pertenecía a Keith L. Schilling, de Baker Hughes, que en agosto de 2019 firmó en Villahermosa, Tabasco, un contrato de Pemex por 85 millones de dólares, según la investigación.

Además, señala el informe, el hijo del presidente viajaría en un automóvil de lujo, valorado en 68,675 dólares, a nombre de su esposa.

El presidente insistió en que sus hijos “no tienen influencia” y criticó al periodista Carlos Loret de Mola, de Latinus, por ser “un mercenario”.

“Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales, no, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. Él fue capaz de participar en un montaje de televisión, de una señora francesa, era muy amigo de García Luna, y desde luego de Calderón (expresidente de México), son de ese equipo.“, afirmó.

“Fue capaz de inventar (Loret de Mola), cuando el terremoto, lo de la niña Frida Sofía, ¡imagínense eso!, él inventó en contubernio con malos funcionarios, que ni si quiera les llamo servidores públicos, de la Secretaría de Marina, cuando trabajaba en Televisa y eran una potencia, tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos, entonces se quedó con eso”, precisó.

También cuestionó a la periodista Carmen Aristegui, identificada con la izquierda mexicana, por comparar el escándalo con la “Casa Blanca” de Angélica Rivera, exesposa del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Carmen Aristegui casi lo comparaba con la casa blanca “, comentó el mandatario mexicano.

Otro a los que cuestionó el presidente tabasqueño fue a Víctor Trujillo y su personaje del payaso Brozo.

“Más Brozo, que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí, además es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola, Loret de Mola ya lo dije es un golpeador un mercenario, sin ideales ni principios, pero Brozo tenía preparación”, señaló.

Con información de Efe.

