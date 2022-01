“Me siento bastante bien” y con “ganas de vivir”, dice AMLO tras nuevo contagio por la COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje en video desde Palacio Nacional donde aseguró sentirse “bastante bien” tras contagiarse por segunda vez de la COVID-19.

“¿Qué es lo que tengo?, ardor en la garganta, es como una gripa o ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol, y me siento bastante bien”, señaló.

“Entonces creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto, diría que el virus va de salida, ya se queda aquí nada más, no va a los pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse, hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos pero no alarmarnos, eso es lo que yo puedo decirles”, expresó.

En el mensaje que fue transmitido en su habitual conferencia mañanera, ahora encabezada por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el mandatario mexicano aseguró que tras su nuevo contagio va a seguir trabajando porque tiene “ganas de vivir”.

“Voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas, si no pues como lo estoy haciendo ahora pero voy a seguir en mis labores pero acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí, y vamos para adelante y tenemos como protección al creador, a la ciencia, y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México, les mando un abrazo”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos no espantarse ante la nueva variante Ómicron y puso de ejemplo su caso luego de medirse la temperatura y sus niveles de oxigenación.

“Me da gusto poderme comunicar con ustedes, estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje pues es para informar como me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, comentó.

“Afortunadamente es una variante que no tiene el nivel el grado de peligro en la variante Delta y lo estoy experimentando, miren, me voy a medir la temperatura, 36.1, así he estado, no he tenido calentura. Oxigenación 96”, dijo.

#Mañanera | AMLO hace su primera aparición desde su positivo a #Covid_19



Desde su aislamiento, el presidente @lopezobrador_ transmite su toma de temperatura y oxigenación para demostrar que se encuentra bien.



Además, pide no tener miedo a este virus. pic.twitter.com/bAGsP8vc2N — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 11, 2022

Antes de ser transmitido el mensaje, el Secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, afirmó que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra bien y “sin síntomas graves”.

“Como están informados, el señor presidente fue diagnosticado positivo de COVID, está afortunadamente bien, sin síntomas graves, son síntomas leves, está guardando el reposo que se requiere clínicamente y esperemos que pues mejore en los próximos días”, dijo.

Por su parte el encargado de la estrategia contra la COVID-19 en México, Hugo López-Gatell, señaló que el presidente mexicano presenta “vías respiratorias altas”.

“Ayer que recibí la llamada de él, en horas de la noche, noté o el sesgo médico que efectivamente lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas, la causa ya se sabe es el virus SARS-COV-II, causante de COVID”, señaló el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México.

Fue la tarde de este lunes 10 de enero de 2022, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a través de sus redes sociales que daba positivo a COVID-19 por segunda vez.

“Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante”, señaló.

“En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos. ¡Ánimo, con el afecto de siempre!”, expresó.

Por la mañana de este mismo lunes, López Obrador se presentó a la conferencia mañanera “ronco” por lo que había adelantado que se realizaría una prueba de la COVID-19.

“Lo escucho un poquito ronco, si nos puede hablar un poquito de eso“, preguntó el reportero Carlos Guzmán de ABA Noticias de Veracruz, a lo que López Obrador respondió: “Sí amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe”, afirmó.

😓’YO CREO QUE ES GRIPE’



Así el presidente @lopezobrador_, RONCO en la #mañanera del lunes, después de un fin de semana DE MILES DE CONTAGIOS por #Omicron



¿Cuántos casos conocen uds de personas que creyeron que su COVID era solo una gripe? 😑🙄🥴pic.twitter.com/fnpnNzYXTd— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 10, 2022

La primera vez que se contagió el presidente mexicano de COVID-19 fue también en el mes de enero pero de 2021, situación que propició que se ausentara de su conferencia mañanera y fue sustituido por Olga Sánchez Cordero quien era en ese entonces la Secretaria de Gobernación.

Andrés Manuel López Obrador cuenta con el cuadro completo de vacunación contra la COVID-19 además de un refuerzo de la dosis de la vacuna de AstraZeneca.

