Delantero peruano vetado por la MLS por violencia de género

Andy Polo, delantero peruano de 27 años de edad, ha sido suspendido como jugador de los Portland Timbers y vetado por la Major League Soccer en un comunicado oficial publicado este jueves, tras conocerse la denuncia interpuesta por su esposa, Génesis Alarcón, por haber sufrido violencia de género.

De esta forma, Polo tiene prohibido toda participación en cualquier actividad del equipo, a la espera de la investigación puesta en marcha por la MLS, por las acusaciones de violencia de género que pesan sobre él.

“La Major League Soccer ha suspendido al jugador Andy Polo de los Portland Timbers tras conocer los hechos de violencia doméstica. El señor Polo tiene prohibido terminantemente realizar cualquier actividad con el equipo mientras haya una investigación”, expresó la MLS en un comunicado.

La liga de fútbol estadounidense anunció que mantendrá una estrecha comunicación con los Timbers y MLS Players Association durante todo el proceso.

Los Portland Timbers también se pronunciaron sobre el caso y decidieron separar a Polo del equipo inmediatamente y trabajar junto a la MLS en la investigación sobre su caso de violencia doméstica.

📝🇺🇸 Portland Timbers se pronunció respecto al caso de Andy Polo. El jugador ha sido suspendido y retirado de todas las actividades del equipo. La MLS está realizando la investigación. pic.twitter.com/sQZZqlGl8D — Franz Tamayo (@franztamayo29) February 9, 2022

La Federación Peruana de Fútbol no se ha pronunciado aún sobre el caso, si Polo va a ser suspendido de la selección de manera definitva.

Génesis Alarcón, esposa de Polo, relató que el futbolista le fue infiel en varias ocasiones e incluso la engañó hasta con seis mujeres distintas.

“Me ha humillado, me ha maltratado y me ha sido infiel con 6 mujeres, yo me he enterado porque he visto conversaciones, pero serán muchísimas más. Yo pensaba que íbamos a poder ser una mejor familia y volvía a encontrar conversaciones, yo callé”, expresó.

Serias declaraciones que involucran a @TimbersFC de la @MLS, donde la esposa de Andy Polo afirma que el club estaba al tanto de la situación de violencia doméstica. pic.twitter.com/CxZz4aOHxS— Nick Negrini (@NickNegriniG) February 10, 2022

“Andy Polo, estas son las últimas lágrimas que boto por ti porque desde hoy soy más fuerte. Quédate con tus mil mujeres, eso a mí no me importa. Tus hijos te necesitan. Ya no seré la mujer de antes, toda sumisa y callada, que aguantaba maltratos y humillaciones. Pero ya no, ya cambié”, expresó Génesis Alarcón en una entrevista que le hicieron.

