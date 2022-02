Lety Calderón se prepara para ver partir a Luciano y ya hasta le compró un apartamento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Leticia Calderón, de 53 años, ya se está preparando para el día en que le toque ver volar a Luciano, su hijo mayor, quien el próximo 17 de febrero cumplirá 18 años.

La reconocida celebridad compartió, en entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, que decidió apoyar los deseos de independencia de su retoño con la compra de un apartamento, al que se mudará una vez que esté listo para dar el siguiente paso en su vida, aunque él insiste que lo hará una vez que alcance la mayoría de edad.

“Luciano tiene la intención de irse. A mí sí me gustaría que mi hijo experimentara esta sensación de vivir solo, él tiene muchísimas ganas. El 17 de febrero cumple 18 años. Me muero del susto porque, además, él siempre me ha dicho que a los 18, él ya se va”, compartió Lety Calderón.

Pese a los deseos de Luciano de partir, la también mamá de Carlo ha buscado aterrizarlo y le ha dicho que lo dejara irse una vez que esté listo para dar el paso más importante de su vida.

“Yo he platicado mucho con él, de decirle: ‘Sí, mi amor, yo te voy a dejar ir, pero hasta el día que estés preparado, no nada más cuando tengas 18 años. El tener 18 años no quiere decir que sepas todo en la vida y que ya seas autosuficiente y demás. Simplemente quiere decir que ahora eres responsable de tus actos, es lo que único que quiere decir tener 18 años”” aseveró la histrión.

El apartamento, ubicado en algún punto de la Ciudad de México, ya fue liquidado y hasta amueblado por la protagonista de ‘Imperio de Mentiras’, quien solo está a la espera de sus escrituras, para ahora sí tomar posesión del inmueble y ponerlo a disposición de su primogénito.

“Lo saqué con un préstamo. Lo estuve pagando toda la pandemia, hasta que decidí que odio pagar intereses. Entonces ya me dieron la oportunidad de liquidarlo, y nada más estoy viendo lo de las escrituras. Por lo mismo de la pandemia, no he podido avanzar, pero ya está liquidado. Ahí está, ya está amueblado”, compartió la orgullosa mamá.

Luciano estudia la carrera de Gastronomía, además tiene conocimientos de primeros auxilios, por lo que ya cuenta con ciertas herramientas para valerse por sí mismo cuando llegue el momento de independizarse.

