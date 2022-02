Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

¡Sorpresa! Jomari Goyso se une a ‘Despierta América’... Así lo anunciaron este jueves en la mañana, cuando después de su segmento de promoción de su línea de cabello, todos los presentadores se unieron para dar la noticia.

Desde el living de la ‘Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’, Ala Tacher junto a Francisca Lachapel, Karla Martínez, Raúl González, Jessica Rodríguez y Chef Yisus Díaz, dieron la noticia de que a partir de hoy forma oficialmente parte de ‘Despierta América’.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Luego de bromear con que la noticia que tenían que dar era que Goyso se casaba, incluso Alan dijo: “Por fin sale del…”, y luego pidió un redoble para decir: “Se une al equipo de ‘Despierta América”.

Lo que siguieron fueron abrazos y más abrazos recibiendo a quien, aunque muchas veces lo hemos visto colaborando en ‘Otro Rollo’, ahora será parte diaria de la familia.

“Muchas gracias, emocionado, nunca esperé estar en ‘Despierta América’ así que es el mejor regalo de la vida“, dijo Jomari emocionado.

“Una entrevista que me hizo Karla cambió mucho mi historia, porque yo lloré por primera vez algo que no podía hablar y creo que abrió una plataforma, siempre digo que la gente me hubiera odiado si no hubiera contado ese lado de mi vida porque te ven como el crítico que critica… Creo que ‘Despierta América’ ha estado en grandes momento de mi vida, nunca imaginé estar aquí, no por nada, sino porque no imaginé. Cuando mis jefes me dijeron la posibilidad, dije ‘claro’, siento que es un regalo, que Dios me lleva ahí e intentaré hacer mi mejor versión“.

¿Qué hará Jomari? Aunque no especificaron, pudimos saber que hará lo que más le gusta a la gente de él: moda y belleza. Dará consejos, y como es el estilo del show, cumplirá sueños y cambiará vidas. También participará de varios segmentos, como hoy que volvió a ‘Sin Rollos’.

Recordemos que en uno de sus podcast, ‘Sin Rodeo’, cuando entrevistó a Tony Dandrades, este le preguntó por qué se había ido de ‘Despierta América’, específicamente de ‘Sin Rollo’, donde era un colaborador permanente y él respondió en ese momento.

“No está en mi poder Tony, yo no me fui de ‘Despierta América’. Fue una decisión de arriba, como dicen en la televisión“, dijo.

¿A qué se refería con ‘decisión de arriba’? Lo aclaró también en el podcast… “Mis jefes, cuando empezó ‘Sal y Pimienta’, me dijeron que solamente podía hacer ‘Sal y Pimienta’. Yo pelee muchísimo para hacer ‘Despierta América’, lo sabe Luzma (Luz María Doria vicepresidenta productora ejecutiva del show), pero yo tengo un poder que tengo pero hay otro que no lo controlo yo, pero a mí el formato de ‘Sin Rollo’ me encanta”, concluyó y de paso aclaró que ni es uno de los ‘mimados’ de los ejecutivos como se ha rumorado.

MIRA AQUÍ EL ANUNCIO DE LA INCORPORACIÓN DE JOMARI GOYSO:

MIRA ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Jomari Goyso admitió que su salida de Despierta América, de “Sin rollo” fue una decisión de “arriba”. Lo sacaron

•Jomari Goyso aterrado: ¡Subió 14 libras en sus vacaciones!

•Jomari Goyso confesión valiente: La vanidad lo llevó a poner en riesgo su vida y terminó en un quirófano